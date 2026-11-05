El intendente de Tandil, Miguel Lunghi, presentó un amparo colectivo ante la Justicia Federal para evitar que los cambios impulsados por el Gobierno nacional en el régimen de Zona Fría restrinjan los descuentos en las facturas de gas que reciben los usuarios del distrito.

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La presentación incluye un pedido de medida cautelar urgente para suspender la aplicación de las modificaciones mientras se resuelve la cuestión de fondo. La acción fue promovida junto a la Defensoría del Pueblo local, la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), clubes, instituciones sociales y el Municipio.

El planteo cuestiona las disposiciones de la Ley Nacional 27.828 y su reglamentación, que modificaron las condiciones de acceso al régimen para las localidades incorporadas en 2021, entre ellas Tandil.

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El argumento central es que las condiciones climáticas que justificaron la incorporación de la ciudad al esquema no cambiaron. En ese sentido, advierten que restringir los descuentos del 30% y el 50% puede afectar especialmente a familias con adultos mayores, niños y personas con problemas de salud.

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El amparo también solicita que se impida el cobro de diferencias derivadas de las nuevas disposiciones, que no se interrumpa el suministro por falta de pago de esos importes y que se devuelvan o compensen eventuales sumas abonadas de más.

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Los otros municipios bonaerenses que recurrieron a la Justicia

La presentación de Lunghi se suma a una serie de reclamos que LANOTICIA1.COM viene siguiendo desde que el Gobierno nacional avanzó con la modificación del régimen.

En Bahía Blanca, el intendente Federico Susbielles presentó un amparo colectivo junto a una asociación de consumidores y el Club Estrella. La acción, respaldada por más de 40 mil adhesiones, busca garantizar la continuidad de los descuentos para hogares e instituciones. La Justicia Federal admitió formalmente el reclamo, aunque rechazó suspender de manera inmediata los efectos de la nueva normativa.

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En Tres Arroyos, el municipio encabezado por Pablo Garate también inició una demanda contra el Gobierno nacional. El planteo apunta a preservar las bonificaciones para instituciones comunitarias y cuestiona los cambios en el cálculo de los descuentos para usuarios residenciales. La presentación fue impulsada para defender los beneficios que alcanzaban a clubes, entidades sin fines de lucro y organizaciones de bien público.

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En Mar del Plata, la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredón presentó un amparo colectivo para evitar que los usuarios pierdan los beneficios. Sin embargo, la Justicia rechazó inicialmente la acción por considerar que el organismo no tenía legitimación para representar colectivamente a los vecinos. La Defensoría apeló y el expediente fue elevado a la Cámara Federal.

Por su parte, el intendente de La Costa, Juan de Jesús, anunció que el Municipio recurriría a la Justicia y que el área de Asuntos Legales trabajaría para sumarse a los reclamos contra la modificación del régimen. En ese caso, se trató de un anuncio de acción judicial y no de una demanda ya confirmada.

Con la presentación de Tandil, los reclamos judiciales contra los cambios en Zona Fría suman nuevos capítulos en distintos puntos de la provincia. La discusión gira en torno a la continuidad de los descuentos y al impacto que la reforma puede tener sobre las facturas de gas de hogares e instituciones bonaerenses.