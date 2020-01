La diputada provincial de Juntos por el Cambio, Vanesa Zuccari, presentó una iniciativa que apunta a la prevención y el tratamiento de enfermedades en la piel producidas por la exposición solar. Mediante un proyecto de declaración, la legisladora de la UCR pidió que el Congreso de la Nación trate un proyecto del diputado nacional Fabio Quetglas, orientado a que las obras sociales y prepagas contemplen como prestación obligatoria la cobertura de protectores solares.

A través de otra propuesta, la legisladora bonaerense sugirió que el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), las obras sociales y las empresas de medicina prepaga, con asiento en la provincia de Buenos Aires, incorporen dentro de sus prestaciones asistenciales de salud la cobertura de protectores solares con factor 30 (FPS 30) o superior, también indicado a través de prescripción médica, según las especificaciones profesionales necesarias para cada tipo de dermis.

"Este proyecto apunta que IOMA incorpore a los protectores solares dentro del programa médico obligatorio. El precio de los protectores solares oscilan entre los 900 y 1200 pesos y no todo el mundo puede acceder a esta prestación. No estamos hablando de un producto cosmético sino que esto tiene que ver con prevenir el cáncer de piel, fundamentalmente en personas que tienen tipos de piel más vulnerables a las quemaduras", explicó Vanesa Zuccari a LaNoticia1.com.

La iniciativa de la legisladora radical oriunda de Lincoln busca extender la utilización de los protectores solares, la prevención y el tratamiento consecuentemente de las enfermedades derivadas de la exposición al sol en la salud de los bonaerenses, debido a que no se ha incorporado al Programa Médico Obligatorio la cobertura médica de aquellos productos necesarios para dar tratamiento a las afectaciones y enfermedades en la piel producidas por la exposición solar.

La legisladora recordó que desde IOMA "todos los años se organizan campañas informativas y de prevención" y detalló que "Argentina está séptima en Latinoamérica en el ránking de patologías como cáncer de piel". "Apuntamos a la prevención para que las pantallas solares de más de 30 sean cubiertas por las obras sociales", resaltó Zuccari, quien sostuvo que de prosperar, "esta medida va a beneficiar a muchos vecinos de la Provincia con problemas en la piel".

La diputada advirtió por el precio de los protectores y propone que la provincia elabore un producto propio: "En estos días me he puesto en contacto con especialistas en la materia. Un funcionario del IOMA visitó el Instituo Biológico Provincial Dr. Tomás Perón, donde estudiaron la posibilidad de empezar a fabricar este producto que no requiere mucho costo de elaboración pero que sin embargo, en farmacias y supermercados lo encontramos a valores exorbitantes".

Por último Zuccari reveló los motivos que la empujaron a lanzar la iniciativa: "Tengo una prima hermana con problemas en la piel, sumado a la preocupación por la salud de mus hijos, todo eso me motivó a impulsar este proyecto". Y ante los micrófonos de LaNoticia1.com, concluyó: "Para la canasta básica familia bonaerense, un protector solar termina siendo un artículo de lujo. Esta medida va a garantizar el acceso a aquellas personas que realmente no puedan comprarlo".