La mediática artista Zulma Lobato será trasladada a Tandil, donde quedará alojada de forma permanente en un asilo, luego de haber sido encontrada en situación de calle en la ciudad de Paraná, Entre Ríos.

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La actriz y cantante, de 67 años, fue hallada el miércoles por la noche en las inmediaciones del Hospital San Martín de Paraná. Según informaron las autoridades municipales, se encontraba "desorientada en tiempo y espacio" y no pudo explicar cómo había llegado desde Buenos Aires, ciudad de la que había sido desalojada hace aproximadamente un mes.

Al momento de ser asistida por un equipo interdisciplinario de salud, género y asistencia social, Lobato llevaba únicamente unas bolsas de consorcio con ropa. Desde entonces permanece alojada de manera transitoria en un dispositivo municipal para personas en situación de calle de la capital entrerriana.

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La organización del traslado está siendo impulsada por su amiga Jazmín, conocida en redes sociales como @lacuerpooficial, quien inició las gestiones junto a las autoridades de Paraná.

De acuerdo con el medio bonaerense lavozdetandil.com.ar, Zulma viajará este lunes hacia Buenos Aires y posteriormente será trasladada de manera definitiva a Tandil, donde permanecerá en un establecimiento destinado al cuidado de adultos mayores.

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"Hicimos todo lo que pudimos y vamos a seguir haciendo hasta donde podamos", expresó Jazmín, quien remarcó que el objetivo es garantizarle un lugar estable para vivir y la atención que su estado de salud requiere.

El caso volvió a poner sobre la mesa la situación de vulnerabilidad que atraviesan muchas personas mayores trans en Argentina. Tras alcanzar notoriedad mediática en 2009, la realidad de Zulma Lobato cambió drásticamente en los últimos años, marcada por las secuelas de un violento asalto que afectó su visión y por la pérdida de su vivienda.