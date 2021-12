En diálogo con El Destape Radio, Pablo Zurro señaló que en su opinión "Massa se equivocó" con la reelección y explicó: "es que estaba mal, por el articulo 13, no se legisla para atrás, se legisla para adelante, y a nosotros nos habían legislado el prohibido cuando estábamos electos”.

“ Es una cuestión que yo quiero que la resuelva la política, porque no se puede judicializar toda la política, menos con la Justicia que hay. Pero si querés hablar de este período, es inconstitucional lo que han hecho”, continuó.

Además recalcó: “Antes nos embocaron ya electos. Lo que está mal está mal y hay que reconocerlo, Vidal no reconoce porque no reconoce nada".

En referencia a los vídeos en los que el Ministro de Trabajo de Vidal afirmó que utilizaría "una Gestapo" para terminar con algunos gremios, Zurro señaló: “Tengo un libro de lo que hicieron en Pehuajó. Desde el canalla de Ritondo hasta todos ellos. Hasta sacarme 68 policías para que tenga problemas en Pehuajó".

"Fue el municipio que menos recibió por cápita. Me querían hacer un apriete, pero a un militante kichnerista no lo aprieta nadie, a mi no me aprieta nadie”, continuó.

Para finalizar afirmó: “Por supuesto que me espiaron, Ritondo vino cuatro veces de forma informal a Pehuajó ¿Qué hacía el ministro en Pehuajó? Soy el único intendente junto con Secco que nunca se reunió con Vidal y soy el único que nunca me reuní con un ministro. Me querían apretar para condicionar acuerdos espurios que jamás haría con nadie".