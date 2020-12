El jefe comunal se refirió a la situación sanitaria del Municipio, que actualmente cuenta con 24 casos activos de Coronavirus, y adelantó que priorizará la salud a la vez que apuntó contra los organizadores de fiestas.

Así fue que anunció: “Hemos sacado un decreto para agilizar una multa de 167 mil a organizadores de fiestas” y aseguró que serán “durísimos” con personal municipal.

Teniendo en cuenta que la noche pehuajense terminará a las 4 tras los anuncios, Zurro llamó a no hacer fiestas luego de ese horario, pero advirtió: “Los que quieran hacer algo se van a tener que hacer cargo”.

En este sentido le dedicó unas palabras a los organizadores de estos eventos masivos y apuntó: “No sé por qué se me puede ocurrir a mí, un irresponsable pehuajense hago una fiesta en una quinta de 200 personas, no entiendo por qué, qué necesidad tienen tipos de 40 y pico de años de hacer fiestas de más de 20 personas”.

“Cuando les cobren más de 170 mil pesos no quiero llantos, cuando uno hace las macanas hay que bancarsela, no voy a permitir nada de aquello que perjudique a los pehuajenses” amenazó.

Asimismo interpeló a los “irresponsables” y fue aún más duro: ¿Qué les puede pasar, se los digo con todo cariño, en vez de festejar navidad con 19 festejarlo con 41 o quieren la próxima navidad no verse porque van a estar muertos?”.

Respecto a las flexibilizaciones, Zurro ratificó: “No me va a temblar el pulso si tengo que volver a cerrar Pehuajó. Prefiero cerrar Pehuajó a los que vengan de afuera como lo teníamos cerrado, así no esté cerrado en ningún lugar, porque prefiero tener un comercio activo, gente trabajando y tener cerrado”.

“Que llore el que tenga que llorar, no es una cuestión de llanto, es una cuestión de salud pública para el que no lo entienda. Tenemos una nueva cepa, ya hay 4000 cepas de Covid, el mundo está preocupado”, continuó el mandatario.

Sin embargo, afirmó que tendrá mayor tolerancia con los jóvenes porque “son los que peor la han pasado, se han portado muy bien”.

El intendente señaló que utilizarán todas las herramientas de la ley para que “por lo menos tratemos de que no nos pase lo que está pasando” y pidió a la comunidad “que lean, no que me crean, que se informen”.

En otro de los anuncios, informó acerca del cierre del centro de jueves a domingo. “Es una decisión tomada que no la voy a discutir con nadie, la policía va llamar a los dueños de bares, no para que marquen con aerosol, que marquen con un cinta cruzada en la calle, en la vereda para que tengan de acuerdo al protocolo que va a decir salud el distanciamiento de mesas y puedan seguir trabajando”.