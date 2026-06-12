El intendente de Pehuajó, Pablo Javier Zurro, realizó fuertes declaraciones públicas en el marco de una recorrida, donde criticó a legisladores nacionales con referencias a la situación climática del distrito y la potencial eliminación de la zona fría, el proyecto que impulsa el Gobierno Nacional.

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“Este agua, como ustedes verán, no es de la cascada del chorro de Adorni. Este agua es porque el partido de Pehuajó ha sufrido lluvias increíbles desde hace un año y medio. Y estamos trabajando muchísimo, no estamos robando, estamos trabajando”, expresó el jefe comunal, en un mensaje dirigido a la situación hídrica local.

Zurro apuntó directamente contra senadores nacionales:

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“A los senadores de la patria les digo, mañana y pasado en Pehuajó, ¿saben cuánto va a hacer? Cero o bajo cero. Ustedes senadores van a aprobar el beneficio que salió con tanto esfuerzo, que lo propuso Máximo Kirchner, que nos benefició, pero nos benefició porque hace frío”, sostuvo.

Este agua, como ustedes verán, no es de la cascada del chorro de Adorni. Este agua es porque el partido de Pehuajó ha sufrido lluvias increíbles desde hace un año y medio. Y estamos trabajando muchísimo, no estamos robando, estamos trabajando.



A los senadores de la patria les… pic.twitter.com/TDj7BwZR5f — Pablo Javier Zurro (@PJZurro) June 12, 2026

“Tienen que tener sentido común, senadores. Se meten en una oficinita y le dicen lo que le dice Milei, se lo manda a decir por Adorni, por la cascada chorro. Ustedes le hacen caso al cascada chorro y le sacan un beneficio terrible a la gente de mi partido”, afirmó.

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Finalmente, Zurro cerró su mensaje con un fuerte exabrupto dirigido al Senado: “Piensen, senadores, no sean cagadores, por favor”.

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