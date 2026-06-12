Zurro de Pehuajó lamentó las lluvias en el municipio: “Esta agua no es de la cascada del chorro de Adorni”
El intendente le reclamó a los legisladores que no eliminen la zona fría en el distrito. ”No sean cagadores, por favor”, lanzó.
El intendente de Pehuajó, Pablo Javier Zurro, realizó fuertes declaraciones públicas en el marco de una recorrida, donde criticó a legisladores nacionales con referencias a la situación climática del distrito y la potencial eliminación de la zona fría, el proyecto que impulsa el Gobierno Nacional.
“Este agua, como ustedes verán, no es de la cascada del chorro de Adorni. Este agua es porque el partido de Pehuajó ha sufrido lluvias increíbles desde hace un año y medio. Y estamos trabajando muchísimo, no estamos robando, estamos trabajando”, expresó el jefe comunal, en un mensaje dirigido a la situación hídrica local.
Zurro apuntó directamente contra senadores nacionales:
“A los senadores de la patria les digo, mañana y pasado en Pehuajó, ¿saben cuánto va a hacer? Cero o bajo cero. Ustedes senadores van a aprobar el beneficio que salió con tanto esfuerzo, que lo propuso Máximo Kirchner, que nos benefició, pero nos benefició porque hace frío”, sostuvo.
“Tienen que tener sentido común, senadores. Se meten en una oficinita y le dicen lo que le dice Milei, se lo manda a decir por Adorni, por la cascada chorro. Ustedes le hacen caso al cascada chorro y le sacan un beneficio terrible a la gente de mi partido”, afirmó.
Finalmente, Zurro cerró su mensaje con un fuerte exabrupto dirigido al Senado: “Piensen, senadores, no sean cagadores, por favor”.
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