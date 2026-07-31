— La primera pregunta es por las expectativas en este nuevo cargo, se presume una continuidad con lo que viene pasando hasta ahora en CARBAP.

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— Sí, ya veníamos trabajando con Nacho (Ignacio Kovarsky, presidente saliente) codo a codo en esto. El estaba como presidente y yo como secretario, ahora de alguna manera intercambiamos los roles, pero es una continuidad de lo que ya veníamos haciendo, así que en eso los los lineamientos que veníamos marcando de CARBAP y la forma de trabajar va a seguir en la misma línea.

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— Sos productor en Henderson, también tenés bastante experiencia en gestión también de CARBAP, ¿Cuáles son los los principales aspectos que pensás que tenés que afrontar en este próximo periodo?

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— A ver, tenemos varias cuestiones por delante, que son algunos temas provinciales, otros municipales y otros nacionales, pero el tema caminos rurales siempre es un tema que es transversal a las dos provincias, Buenos Aires y La Pampa. Realmente en el último año, año y medio uno ve que los reclamos de los productores han aumentado porque claramente el servicio que están dando los municipios es cada vez peor y cada vez se hace más difícil poder transitar por los caminos rurales, con lo que implica sacar la producción o hasta el mismo vivir en el campo como puede ser ir a la escuela o que lleguen los maestros a las escuelas, tema de salud con ambulancias y demás. Entonces ahí, es un tema muy importante que CARBAP siempre está abordando.

Después bueno, a nivel provincial, también tenemos el tema de la obra del Salado que siempre está ahí pendiente, que hay que mucho por trabajo por hacer. Todavía hay obras que se están empezando a licitar y demás y bueno, siempre hay mucho para trabajar.

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Este año fue una particularidad que también tenemos un pronóstico de que se viene un “gran Niño”, dicen, y que los pronósticos de las lluvias van a ser muy por encima de lo normal, con lo cual hay una preocupación adicional por todo eso.

Obviamente siempre está en el tema provincial, además, la parte impositiva, lo que tiene que ver con el impuesto inmobiliario complementario, sobre todo en la parte rural, que termina siendo muy oneroso para los pequeños y medianos productores.

Después a nivel nacional, siempre es continuar con los reclamos de lo que tiene que ver con los derechos de exportación, que si bien el presidente ya anunció un cronograma de baja el cual consideramos que es muy exiguo, muy lento y que lamentablemente no termina en cero, eh termina en 15% en el caso de la soja y no es por una ley, que es lo que siempre le hemos reclamado. Así que seguiremos trabajando para tratar de que el presidente termine de asumir ese compromiso que hizo de eliminar para siempre los derechos de exportación.

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— Con respecto al tema tasas que lo mencionaste, hay caminos que se siguieron, por un lado, a través de la justicia y, otros, por el lado de buscar acuerdos puntuales donde los productores se ponen de acuerdo y ponen de su bolsillo deduciéndolo de las tasas. ¿Estas soluciones por ahí vos las ves que se pueden hacer o va todo directamente a la Justicia?

— A ver, sí, hay muchos lugares que están yendo a la justicia y, como vos decís, en otros lugares que digamos los productores tratan de hacer diferentes arreglos, porque es algo muy siempre muy local de la relación con el intendente y de la visión que tenga el intendente qué es lo que se puede hacer.

En algunos lugares están viendo de crear consorcios para que los productores le paguen al consorcio y el consorcio arregle los caminos y no el intendente. En otros, algunos productores pagan el arreglo y después lo deducen de la tasa. Hay diferentes arreglos que lo pueden ir haciendo y depende de cómo puedan encarar la situación los productores en lo local. Esto no hay una receta que que diga, es esto y es para todos iguales porque los municipios son diferentes, los productores son diferentes, entonces una única receta no sirve de la misma manera en todos lados.

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— Ahora, vos tenés formación en Economía, ¿Cómo ves el sector en este momento? ¿Cómo puede seguir creciendo el agro? Enfocándonos en la provincia y a nivel país.

— Acá en la provincia de Buenos Aires bueno hay muchísimo para avanzar en lo que es tecnificación. Por ejemplo, en la zona sudeste y sudoeste se está avanzando muchísimo con riego, está creciendo muchísimo el área con riego, lo cual eso permite incrementar mucho los rendimientos. Entonces ahí claramente hay un plan que se está llevando a cabo de parte de los productores de inversión y que empieza a tener resultados.

Y después, la ganadería por suerte también está teniendo un muy buen momento que hace que empiecen a aparecer inversiones, retención de vientres, mejora de alambrados, de mangas, etcétera, lo cual también empieza a generar una expectativa de que esto en el futuro va a ir creciendo.

Toda esta estabilidad macro que empieza a darse a nivel país, el poder tener mucha mayor previsibilidad, va a permitir que también, en general, tanto la agricultura pueda ir incorporando más tecnología como mayor uso y cantidad de fertilizantes. Esta posibilidad de traer maquinaria importada usada de Estados Unidos es muy bueno para el productor.

Hay muchísimas cosas que se están dando que viene muy bien, siempre está el tema de los precios que hoy por hoy está un poco ajustada la ecuación económica en lo que es la agricultura producto un poco de los bajos precios y sobre todo también que causó mucho revuelo lo que está pasando con la guerra en Medio Oriente, que aumentó considerablemente los costos de combustible, por ende las labores y los fletes han aumentado muchísimo, como los fertilizantes y los herbicidas, lo cual bueno, en esta coyuntura hace todo un poco más difícil.

Perfil

Pablo Clemente Ginestet (Asociación Rural de Henderson)

“Soy productor agropecuario en la zona de Henderson, básicamente agrícola, algo de de ganadería. Antes hacía un poco asesoramiento ya hace un tiempo que no. Me dedico nada más que que a mi empresa y después trabajando muchísimo en CARBAP”.