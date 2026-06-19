Por Walter Albarracín

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Luego del conflicto de poderes surgido en el municipio de General Alvear, lo que llevó al intendente Ramón Capra a presentarse en la Suprema Corte de Justicia de la provincia, LANOTICIA1.COM dialogó con el jefe comunal para profundizar en su mirada.

- ¿Cuál es la opinión que tiene del conflicto que ha surgido con el Concejo Deliberante y que ha llevado a la Corte Suprema?

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-Bueno, realmente lamentable llegar a esta instancia, nunca sucedió en Alvear creería yo. La situación nos llevó a la Corte Suprema. Nosotros habíamos arreglado en las paritarias un aumento del diez por ciento para los empleados municipales que se iban a pagar en cuatro cuotas, que sería marzo, abril, mayo y junio, el 2,5 cada mes, y al tercer mes de pago bueno el Concejo Deliberante saca una ordenanza para freezar el aumento a funcionarios y a gente que por ahí tiene jubilaciones que las necesitan.

No es lo que debería hacer el Concejo Deliberante porque cada uno cumple su rol, legislativo por un lado y el ejecutivo por otro, o sea nosotros nos vimos la obligación de llegar a la Corte porque insistieron en el veto, o sea que nuevamente volvieron a levantar a la ordenanza.

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-Eso ahora esto está suspendido, ¿Usted tuvo que dar los aumentos por decreto?

-Sí, el tercer aumento lo dimos por decreto porque, no podía pagar los sueldos. Me parece ilógico. Nosotros en esta gestión, en este gobierno, siempre que hemos aumentado a los municipales, se aumentó a la totalidad. Llámese la gente del corralón, de salud, de concejales, gabinete, todos recibían el mismo porcentaje de aumento, y lo venimos haciendo así desde que asumí que casi va a ser nueve años.

Fue un capricho político creo que tomó el Concejo Deliberante en este sentido porque ellos sabían que esto no se podía hacer y siguieron insistiendo. Nosotros dialogamos, tratamos de que comprendieran pero no llegamos a buen puerto.

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No es algo que signifique en el municipio un ahorro para nada, sino que nosotros venimos pagando los sueldos siempre antes de fin de mes, ya ayer los empleados municipales tuvieron el medio aguinaldo pago. Si bien la municipalidad tiene en estos momentos cimbronazos económicos, como todos los intendentes tienen, tenemos las cuentas bien claras y vamos trabajando para que nunca falte la oportunidad de pagarle a los empleados municipales.

-La oposición lo acusó a su gobierno de que esto fue así por una brecha que existe entre los funcionarios de planta política o sus sueldos y la planta municipal de base. ¿Qué les responde a eso?

Yo pienso que que los sueldos de los municipales en Alvear, si bien la situación económica a nadie le alcanza, son bastante buenos, en un momento fueron los mejores casi de la provincia. La brecha de diferencia de dinero, cada cual tiene su compromiso y su rol, no es lo mismo ser intendente que trabajar en otro lugar.

Lógicamente los mismos concejales también tienen una remuneración acorde a lo que ellos hacen y se comprometen en cada día de su trabajo.

Mi sueldo no es el sueldo más alto de la provincia de Buenos Aires sino que es un sueldo común de un intendente que no tiene bonificaciones para nada. Yo cuando asumí en el 2017 tenía 30 mil pesos de gastos de representación y lo sigo teniendo hoy en día. Por ahí no sé si puedo llegar a comer en algún almuerzo o algo cuando salgo. El intendente es una persona que está las veinticuatro horas de los trescientos sesenta y cinco días del año pendiente del beneficio de los alvearenses.

Vuelvo a reiterar lamento haber tenido que llegar a esta instancia pero, por sobre todas las cosas, defender al jubilado, a esa persona que trabajó toda la vida y que le están poniendo un palo en la rueda como para que no pudiese cobrar los aumentos me parece injusto.

-¿Los concejales también cobraron el aumento?

-Sí, sí, todos cobraron, este cobraron el aumento y su sueldo y su aguinaldo como corresponde.

-Punto y aparte. Paso al tema del fondo para los municipios del Presupuesto provincial. Se trató la libre disponibilidad en la Legislatura y eso no avanzó. Hoy, su municipio ¿En qué punto está en cuanto a financiamiento y la recaudación? Usted me dice que puede llegar a pagar los sueldos en tiempo y forma.

Lógicamente a nosotros nos hubiese beneficiado el tema de la libre disponibilidad como a todos los intendentes. No para tirar la plata pero sí para poder proyectar algunas cosas dentro del municipio y que no estén atados a un proyecto que nos pide la provincia.

Lo dije anteriormente, no la necesito a la plata para pagar sueldos sino para hacer obras, para tener proyectado algo que sea necesario para la ciudadanía de mi pueblo. Lamentablemente no pudo ser, en la legislatura fue rechazado. Hubo de parte del bloque de la UCR impulsado el proyecto y todo pero bueno no se pudo lograr. Lo lamento por ahí para los municipios que están más comprometidos, hay municipios que están esperando esos fondos para pagar aguinaldos, parte de su sueldo y realmente les hace falta y que no pudo ser.

- Por último no sé si me quiere contestar o no el tema de reelección, es algo que está siempre dando vueltas y no no avanza ¿Usted qué posición tiene?

-Mi posición es que yo voy a tener diez años de continuidad en el municipio. No he evaluado mi futuro tampoco, pero yo considero que más allá de que los intendentes tengan las ganas o no ganas de ser nuevamente reelectos, es una ley que proscribe a las personas, que no es democrática, porque la democracia es la libre expresión de elegir a una persona, de tener la posibilidad que el pueblo se exprese y a esa persona la pone en el lugar de intendente la gente, o la baja.

Más allá de que yo quiera ser o no quiera ser reelecto, esa es la posición mía. No es democrático este sistema, y hablo por los demás intendentes, hay intendentes exitosos que no van a poder reelegir y que a lo mejor tienen ganas de seguir haciendo cosas por su ciudad.