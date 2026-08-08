Ariel Sujarchuk
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Otro intendente peronista enojado con el ministro Alonso: lo tildó de egoísta y le pidió "cuidar más al gobernador"
"Hay que armar un club de los normales": la propuesta que lanzó Sujarchuk desde Escobar para contrarrestar a Milei
Sujarchuk sobre el debate presidencial: "Quedó claro que Sergio Massa es la única opción para gobernar la Argentina
Ariel Sujarchuk contundente: “Massa es el único que garantiza un gobierno posgrieta de unidad nacional"
Sujarchuk logra el 54% de los votos y es el primer intendente de la historia de Escobar en ser electo por tercera vez
Sujarchuk se puso nostálgico: “Mi nombre estará en una boleta como candidato a intendente de Escobar por última vez”
Elecciones Generales 2023: En la Primera Sección, donde Milei no hace pie, UxP busca repetir lo logrado en las PASO
Escobar: Sujarchuk anunció la quita de beneficios municipales para involucrados en hechos de narcomenudeo
Se viene la Fiesta de la Flor en Escobar: “Simboliza la tradición, la cultura, la recreación”, dijo Sujarchuk
"Mis alumnos me cargaban con votar a otro": quiénes son los intendentes bonaerenses que festejan el Día del Maestro
Fiesta Nacional de la Flor en Escobar: Se anunciaron los artistas que formarán parte de la 60°edición
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