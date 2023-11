Tras presenciar el debate presidencial en la Facultad de Derecho de la UBA, el intendente Ariel Sujarchuk sostuvo que "quedó claro que Sergio Massa es la única opción para gobernar la Argentina porque no solo presentó una agenda de gobierno completa con proyectos concretos y necesarios para la gente, sino que mostró conocimiento sobre el funcionamiento del Estado y fundamentalmente que tiene un país en la cabeza". Y agregó: "Por el contrario, el otro candidato quedó expuesto en sus mentiras y en su desconocimiento sobre todas las áreas, además de presentarse sin estudiar los temas, sin desarrollar propuestas viables, o mostrando contradicciones en el propio debate sobre temas centrales para el futuro de los argentinos y argentinas".

Respecto a la nueva modalidad del debate y la incidencia que tuvo en el desempeño de los candidatos, Sujarchuk comentó: "Hubo tiempo para que los dos candidatos se explayen y resulta llamativo que justo Milei que se destaca por su histrionismo ante las cámaras haya estado tan nervioso y no haya aprovechado la oportunidad para explicar sus propuestas. Pero entendiendo que los nervios puedan ser algo natural en un debate tan importante, lo realmente alarmante es su vacío de contenido y su falta de idoneidad".

Asimismo, con relación a la estrategia que asumió Massa al inicio del debate, apelando al "sí o no" que tanta repercusión generó en las redes sociales y que ciertos medios señalaron como mera chicana, Sujarchuk justificó la idea: "En realidad, lo que hizo Sergio fue darle una oportunidad para que le contara al país cuáles son los verdaderos planes y de esta manera ofrecerle información importante a la gente, ya que Milei no va a programas donde le hagan repreguntas y lo inviten a profundizar sus propuestas. Y lo que quedó claro es que no tiene nada claro. Además, que las medidas que sí tiene decididas como la dolarización, la eliminación del Banco Central o dejar de comercializar con China y Brasil le harán mucho daño a la población y generarán un caos en la vida de las personas".

Sujarchuk, quien durante el debate estuvo acompañado por Beto Ramil, Javier Rehl y Leo Moreno, se refirió al camino que recorrerá Massa esta semana previa a las elecciones del domingo: "Sergio viene trabajando fuerte para sacar el país adelante y está haciendo un trabajo de hormiga, mostrándole uno por uno, a los argentinos y argentinas, que nuestro proyecto es superador, de unidad nacional, salta la grieta y tiene proyección a futuro. La mayor parte de la población ya lo está acompañando y seguiremos trabajando estos últimos días para convencer a quienes aún tienen algunas dudas. El debate de ayer fue elocuente, de un lado quedó un improvisado que solo tiene slogans vacíos, y por otro Sergio, un dirigente que se preparó toda la vida para ser presidente y lo viene demostrando en la gestión y en la campaña".