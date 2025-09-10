Sujarchuk cruzó a libertarios "ardidos" tras las elecciones: "En Escobar hicimos cloacas, no nos gusta cagar en baldes"
El intendente de Escobar salió al cruce tras los agravios contra el voto bonaerense tras la aplastante victoria de Fuerza Patria. Recordó que durante su gestión se triplicaron las cloacas y apuntó contra los recortes de Javier Milei.
La dura derrota electoral de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires desató una ola de insultos contra los votantes bonaerenses en redes sociales. Dirigentes, militantes y periodistas afines al oficialismo nacional tildaron a la ciudadanía de “burra” y hasta aseguraron que les gusta “cagar en baldes”.
En ese contexto, el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, salió al cruce con un extenso hilo en X (ex Twitter). “Ardidos por la contundente derrota electoral, muchos libertarios -y peor, sus periodistas afines- salieron a decir que el pueblo bonaerense votó al peronismo porque es ‘burro’ y gusta de ‘cagar en un balde’. Creo que es al revés”, escribió el jefe comunal.
Para responder a la descalificación, Sujarchuk recordó que una de sus primeras gestiones fue lograr el traspaso de las obras de agua corriente y cloacas de ABSA a AySA. “Después de 20 años, en Escobar se volvió a hacer red de aguas y cloacas”, sostuvo.
Según detalló, entre 2017 y 2023, con gobiernos de distinto signo político, su distrito duplicó la red de agua y triplicó la de cloacas. Además, cedieron un predio para construir una planta de tratamiento cloacal que permitiría dar cobertura a más de 500 mil vecinos. “En 2023 ya teníamos los caños troncales y el último tramo de las redes primarias y secundarias”, señaló.
Sin embargo, el jefe comunal advirtió que los recortes del presidente Javier Milei paralizaron la obra. “La motosierra frenó obviamente el proyecto de la planta y más de 15 obras de AySA, entre tantas otras”, denunció. Incluso relató que llevó el reclamo al Concejo Deliberante, pero “el bloque de LLA se ausentó y no acompañó nuestro pedido de informes a Nación”.
Finalmente, Sujarchuk amplió su crítica: “Escobar no es la excepción. Toda la Provincia de Buenos Aires fue muy perjudicada por la motosierra y el ajuste de un gobierno cruel que se jacta de no hacer obra pública. No conozco una casta que bombee agua y guste de ‘cagar en baldes’. Sí, en cambio, gente que quisiera vivir como la gente”.
El cruce entre el intendente y los libertarios se da en medio de la tensión política tras la dura derrota de La Libertad Avanza en territorio bonaerense.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión