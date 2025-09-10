La dura derrota electoral de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires desató una ola de insultos contra los votantes bonaerenses en redes sociales. Dirigentes, militantes y periodistas afines al oficialismo nacional tildaron a la ciudadanía de “burra” y hasta aseguraron que les gusta “cagar en baldes”.

Ads

En ese contexto, el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, salió al cruce con un extenso hilo en X (ex Twitter). “Ardidos por la contundente derrota electoral, muchos libertarios -y peor, sus periodistas afines- salieron a decir que el pueblo bonaerense votó al peronismo porque es ‘burro’ y gusta de ‘cagar en un balde’. Creo que es al revés”, escribió el jefe comunal.

Puede interesarte

Para responder a la descalificación, Sujarchuk recordó que una de sus primeras gestiones fue lograr el traspaso de las obras de agua corriente y cloacas de ABSA a AySA. “Después de 20 años, en Escobar se volvió a hacer red de aguas y cloacas”, sostuvo.

Ads

Según detalló, entre 2017 y 2023, con gobiernos de distinto signo político, su distrito duplicó la red de agua y triplicó la de cloacas. Además, cedieron un predio para construir una planta de tratamiento cloacal que permitiría dar cobertura a más de 500 mil vecinos. “En 2023 ya teníamos los caños troncales y el último tramo de las redes primarias y secundarias”, señaló.

Sin embargo, el jefe comunal advirtió que los recortes del presidente Javier Milei paralizaron la obra. “La motosierra frenó obviamente el proyecto de la planta y más de 15 obras de AySA, entre tantas otras”, denunció. Incluso relató que llevó el reclamo al Concejo Deliberante, pero “el bloque de LLA se ausentó y no acompañó nuestro pedido de informes a Nación”.

Ads

Puede interesarte

Finalmente, Sujarchuk amplió su crítica: “Escobar no es la excepción. Toda la Provincia de Buenos Aires fue muy perjudicada por la motosierra y el ajuste de un gobierno cruel que se jacta de no hacer obra pública. No conozco una casta que bombee agua y guste de ‘cagar en baldes’. Sí, en cambio, gente que quisiera vivir como la gente”.

El cruce entre el intendente y los libertarios se da en medio de la tensión política tras la dura derrota de La Libertad Avanza en territorio bonaerense.