Cristian Adrián Ritondo
Ordenar por:
“Hoy empieza el día para votar los cambios que uno quiere ver”, dice Cristian Ritondo al emitir su voto en Tigre
Ritondo, sobre un acuerdo PRO-LLA: "La gente no se perdonaría que le dejemos nuevamente la provincia servida a Kicillof"
Pareja sobre el acercamiento con el PRO: "Más pronto que tarde se respirarán aires de libertad en toda la provincia"
Sin acuerdo en CABA, el PRO analiza una alianza con La Libertad Avanza en Provincia para frenar la fuga de dirigentes
Ritondo volvió a cuestionar a Bullrich y afirmó que el PRO "es un partido que no existe en la Provincia"
¿De qué lado del PRO te encontrás?: los funcionarios bonaerenses que felicitaron a Bullrich por su cargo en Seguridad
Desde Pinamar, Yeza adelantó que votará a Milei y sus seguidores lo criticaron: “Que decepción, vas a votar al fascismo”
Soledad Martínez: “Kicillof hizo una de las peores gestiones de la historia en materia de seguridad”
"Juntos" adelantó que no acompañará la eliminación del impuesto a las ganancias: “Es inflacionario”, argumentaron
Bullrich profundiza la agenda de la gente y desde Vicente López promete "volver a defender a las víctimas de delitos"
Ritondo apuró a Massa sobre la eliminación del impuesto a las ganancias: “Mandá la ley que la votamos”
Página 1 de 8