El dirigente del PRO, Cristian Ritondo, emitió su voto este domingo en la mesa 609 de Tigre, que se constituyó con más de una hora de retraso debido a la ausencia del presidente de mesa. “Tardó aproximadamente una hora y veinte en organizarse porque no había llegado el presidente", le explicaron al diputado nacional al llegar al lugar.

Acompañado de su equipo, Ritondo afirmó que la baja participación en las elecciones no es nueva: “No es en esta elección, viene pasando hace mucho. Es un fenómeno de desahurigación cívica de los presidentes de mesa”.

No obstante, el dirigente se mostró optimista respecto a la participación en estos comicios: “Creo que hay una provincia que se despierta, una provincia que entiende la responsabilidad que tiene hoy. Espero que agarren el documento y vayan a votar”.

Ritondo también destacó la alianza con La Libertad Avanza, liderada por Sebastián Pareja, señalando que juntos trabajan en 135 distritos para fortalecer la relación política y el frente electoral. “Hemos construido no solo un frente electoral, sino una relación política muy fuerte en la provincia”, afirmó.

Sobre la jornada electoral, Ritondo señaló: “Hoy empieza el día para votar los cambios que uno quiere ver. Es una oportunidad, una obligación y un derecho”. Además, recordó la importancia de respetar la veda electoral y mantener la jornada dentro de los límites legales de difusión y propaganda.

Finalmente, el candidato confirmó que seguirá la jornada en el partido del PRO, para luego trasladarse al búnker en La Plata junto a los dirigentes de La Libertad Avanza.