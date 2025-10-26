El jefe del bloque PRO en Diputados y presidente bonaerense del partido amarillo, Cristian Ritondo, emitió su voto este domingo en el Colegio María Guadalupe Pacheco, en Tigre, y habló con los medios sobre la jornada electoral y el futuro político del país.

“Veo que está concurriendo mucha gente, es una elección donde definimos futuro en Argentina”, señaló Ritondo y destacó que “es un hecho histórico votar con Boleta Única de Papel”.

Ya voté 🇦🇷



Hoy los argentinos tenemos la oportunidad de expresarnos en las urnas y no dejar que el cambio quede a mitad de camino.



No permitan que otros decidan por ustedes, vayan a votar y hagan escuchar su voz.



Gracias a las autoridades de mesa, a los fiscales y a las… pic.twitter.com/x0eLvEEftp — Cristian Ritondo (@cristianritondo) October 26, 2025

Consultado sobre cómo se comportará el PRO según los resultados, afirmó: “Tenemos un compromiso con el cambio desde el primer día, sin especular ni pedir nada a cambio”.

En relación con la posibilidad de que referentes del PRO integren el Gabinete tras los comicios, Ritondo sostuvo: “El PRO tiene mucha gente formada con experiencia de gestión, pero eso lo tiene que convocar el Gobierno. Milei es quien comanda en Argentina”.

Finalmente, expresó su expectativa sobre los resultados de la elección: “Espero que el presidente Milei reciba un gran apoyo en las urnas, que exprese un acompañamiento al cambio en la Argentina y que sirva para fortalecer un nuevo Congreso, que le ha sido esquivo en muchas ocasiones a un Gobierno que tiene una debilidad parlamentaria”.

