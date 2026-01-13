Crece la incertidumbre en Baradero ante la posible cancelación del tradicional Festival de Música Popular, uno de los eventos culturales más emblemáticos del país. Aunque días atrás se anunció que se llevaría a cabo del 14 al 16 de febrero, hasta el momento no se confirmaron artistas ni detalles de la programación, lo que generó preocupación entre los vecinos.

El intendente Esteban Sanzio reconoció públicamente las dificultades para concretar el evento en las condiciones habituales y dejó en claro que el Municipio no está en condiciones de afrontar los costos. “Si las productoras se hacen cargo de cada una de las noches sin que el Municipio ponga un peso, nos sentamos y avanzamos”, expresó en declaraciones a Tu Radio Baradero.

Según explicó, históricamente la Provincia se hacía cargo de la estructura técnica, mientras que el Municipio contrataba a los artistas, una modalidad que hoy resulta inviable. “La realidad es que el Municipio no puede sostener eso. Si el Festival se financia con el Estado provincial y aparece un privado que se haga cargo de una, dos o tres noches, se hace; si no, no estamos en condiciones de llevarlo adelante”, sostuvo.

Sanzio también abrió la puerta a un posible cambio de fecha para facilitar la organización. “Estamos dispuestos a modificar el calendario si una productora necesita más tiempo. Técnicamente no tenemos inconvenientes”, indicó, al tiempo que admitió que estar a mediados de enero con un evento previsto para febrero “no le da margen a ninguna productora para trabajar con seriedad”.

A pesar de su postura, el intendente remarcó su compromiso con el festival. “Estoy en una disyuntiva enorme porque soy un defensor del festival”, expresó, aunque aclaró que no comprometerá fondos municipales para la contratación de artistas.

El Festival de Música Popular de Baradero es un evento tradicional que identifica a la ciudad desde la década de 1960 y que históricamente se caracterizó por reunir sobre su escenario a figuras destacadas de la música nacional.

