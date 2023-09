Dirigentes de Unión por la Patria calificaron de mentiroso al intendente Julio Garro luego que este asegurara que el Gobierno bonaerense no le envía fondos para pagar la suma fija no remunerativa de 30.000 pesos, dispuesta por la administración nacional. La oposición acusa que el jefe comunal usa los recursos en publicidad para la campaña electoral.

Este viernes, el intendente de JxC anunció “Hoy estamos pagando el bono a los empleados municipales de la ciudad de La Plata. Lo estamos haciendo con fondos municipales, de todos los platenses, ya que no hemos recibido un solo peso de la Provincia para esto como dice el Gobernador”.

Hoy estamos pagando el bono a los empleados municipales de la ciudad de La Plata.

Lo estamos haciendo con fondos municipales, de todos los platenses, ya que no hemos recibido un solo peso de la Provincia para esto como dice el Gobernador.

Y si lo recibiéramos en algún momento,… — Julio Garro (@JulioGarro) September 22, 2023

La diputada provincial de UxP, Lucía Iañez, fue la primera en salir a cruzarlo y en su cuenta de Twitter advirtió: “GARRO, BASTA DE MENTIRAS”. “Este intendente es el mismo que no ejecuta los presupuestos en todas las áreas que mejorarían la vida de los y las platenses, para gastarse todo en Publicidad”, denunció.

Una vez más Garro intenta esconder su pésima administración de los fondos públicos atribuyéndole falsamente la responsabilidad al gobernador — Lucía Iañez (@luciaianez_) September 22, 2023

Y continuó: “La pésima administración de los abundantes recursos que Julio Garro recibe del Gobierno Provincial, Nacional y de los contribuyentes de la ciudad, lo obligan a pedir un préstamo a la Provincia para cumplir con el bono de $60.000 que debe pagar a los municipales”.

Por su parte, Garro aseguró que el Gobierno bonaerense “le adeuda a la ciudad más de 900 millones de pesos” por ley en el presupuesto y que pese a esto el municipio “no detuvo ninguna obra, ya que se han continuado con fondos municipales”. Y en cuanto a la suma fija señaló: "Y si lo recibiéramos en algún momento, son fondos que tenemos que devolver con dinero de la coparticipación de noviembre y diciembre de este año, con lo cual sería solo un “préstamo”.

También la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual Estela Díaz le respondió al intendente Garro al expresar: “Qué cinismo el de Garro al decir que La Plata no puede pagar sus costos por las deudas que tiene la Provincia, cuando no hay una esquina en la ciudad que no tenga un cartel publicitario con su cara”.

Las y los vecinos de La Plata tienen cubierta hasta la atención más primaria gracias a la gestión bonaerense, con gran incidencia ministerial en la capital de la Provincia. Lo vimos con claridad durante la pandemia y lo vemos en la actualidad en todas las áreas. — Estela Díaz (@EstelaEDiaz) September 23, 2023

“Lo que hay es una pésima administración y un corrimiento absoluto de prioridades”, destacó la funcionaria bonaerense y detalló que los platenses “tienen cubierta hasta la atención más primaria gracias a la gestión bonaerense, con gran incidencia ministerial en la capital de la Provincia”. Y finalizó: “El mismo que dice que no tiene fondos para pagar a las y los trabajadores municipales es el que subejecutó el presupuesto 2022 y el que cada vez que puede se adjudica obras que hizo la Provincia. Que no te mientan”.

En el plano local, la concejala de UxP, Yanina Lamberti enumeró “las mentiras de Garro” y detalló que “la Municipalidad cuenta con un presupuesto de $54.000.000.000” y preguntó si “¿de verdad no puede pagar $60.000 a sus trabajadores?”. Además, indicó que “el aporte que ha hecho la provincia a la ciudad ha crecido año a año” y agregó que el año pasado el intendente “no gastó del presupuesto 6.000 millones de pesos”.