Fernando Gray
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"La lapicera se queda sin tinta": Gray cuestionó al PJ, reprochó la falta de autocrítica y habló de una "nueva derrota"
"Inhumano e inexplicable": Gray cruzó al Gobierno de Milei por liberar el precio de las garrafas en plena ola de frío
Fernando Gray despidió al Papa Francisco con emoción: "Nuestro compromiso será seguir su legado de justicia social"
Gray: "Con el préstamo del FMI se podrían construir hospitales y escuelas, en lugar de utilizarlo para la timba"
Gray propuso a Caputo para el Guinness: “El ministro que más endeudó a un país en la historia del FMI”
Un intendente se “desmarcó” de Kicillof y Cristina Kirchner que “pelean por la lapicera”: Lanzó una tercera posición
Gray criticó al PJ: "Está más preocupado por la interna que por ser oposición", dijo al pedir "renovación"
Fernando Gray criticó la desregulación del precio de las garrafas: "Esta decisión perjudica a 20 millones de personas"
Fernando Gray encabezó un encuentro con dirigentes del Partido Republicano Federal de la Provincia de Buenos Aires
Aumento del boleto de colectivos y trenes: Intendente Fernando Gray va a la Justicia contra el Estado Nacional
Gray inauguró ampliación de la red de agua potable en Esteban Echeverría y se mostró con Malena Galmarini
Esteban Echeverría: En un centro de adultos junto a Gray, Massa prometió reforzar el sistema jubilatorio
Elecciones Generales 2023: La Tercera elige intendentes y senadores y busca subir a Massa al balotaje
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