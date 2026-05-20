“En el Congreso Nacional del Partido Justicialista afirmé que este Gobierno tiene fecha de vencimiento y que el peronismo debe prepararse para construir una alternativa seria y cercana a la gente”, sostuvo Fernando Gray en redes sociales.

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Y añadió: “Cuando este rumbo se termine en las urnas, tenemos que estar preparados: con organización, con los mejores equipos y con una propuesta que devuelva la esperanza al pueblo argentino”.

“No alcanza con criticar. Es momento de construir una alternativa con responsabilidad y con la gente en el centro”, finalizó el Jefe Municipal.

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