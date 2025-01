El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, cuestionó la situación actual del Partido Justicialista (PJ) y advirtió que el espacio debe renovarse para representar mejor las nuevas demandas de la sociedad.

En diálogo con Radio Splendid AM 990, Gray afirmó que el peronismo "está ocupado en la interna en vez de actuar como oposición" y sostuvo que la dirigencia debe cambiar: "Tiene que buscar nuevas caras". Además, enfatizó que el partido no está en sintonía con la realidad: "Las bases del peronismo están diciendo una cosa y los dirigentes no los están escuchando".

El intendente también criticó la falta de posicionamiento del PJ en ciertos temas de actualidad. "Nuestro partido, por ejemplo, todavía no se pronunció por la marcha LGBT del 1 de febrero", señaló.

En relación al gobernador bonaerense Axel Kicillof, Gray recordó que en el pasado mantuvo una buena relación con él, pero con el tiempo tomaron caminos distintos. "Nos fuimos alejando de nuestros principios fundacionales, se fueron desvirtuando esos valores", expresó.

Por otra parte, se refirió a las elecciones legislativas de este año y al pedido de varios intendentes para modificar la fecha de los comicios en la provincia de Buenos Aires. Según explicó, la intención es que las votaciones provinciales no coincidan con las nacionales. "Lo que le pedimos los intendentes a Axel Kicillof es que en la provincia se vote una fecha distinta a las elecciones nacionales", concluyó Gray.

Hasta el momento, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, no descartó la posibilidad de un desdoblamiento electoral, aunque Kicillof aún no tomó una decisión al respecto.