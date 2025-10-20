En un video compartido por FM 107.1 La Nueva de Carlos Casares, se ve cómo una camioneta Toyota improvisa un puente con dos tablones para cruzar un camino rural anegado sobre la Ruta 18, en la zona que une los partidos de Carlos Casares e Hipólito Yrigoyen.

Ads

Según un oyente de la emisora, “eso del lado que hay más agua es Hipólito Yrigoyen y del otro lado Carlos Casares. Es el agua que va para el lado de Hortensia”, lo que evidencia la magnitud del anegamiento.

El video se volvió viral en redes, mostrando los malabares de los vecinos para llegar a sus campos en una zona de difícil acceso. La escena también expone la falta de mantenimiento e infraestructura en los caminos rurales de la provincia de Buenos Aires.

Ads

Este tipo de soluciones improvisadas no son aisladas. En distintas localidades bonaerenses, los vecinos recurren a recursos similares para transitar en medio de inundaciones y pozos que dificultan el tránsito, afectando la conectividad y la actividad agropecuaria local.

Ads