El Gobierno bonaerense prorrogó de la emergencia agropecuaria en cinco municipios afectados por las inundaciones, mediante el Decreto 3072/25. Se trata de circunscripciones puntuales de Hipólito Yrigoyen, General Viamonte, Junín, Roque Pérez y Monte, que también sufrieron los excesos hídricos a lo largo del 2025.

Ads

Además, e acuerdo al Decreto 2965/25 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, eximió del Impuesto Inmobiliario Rural para los productores de Bahía Blanca damnificados. Según la norma, la medida rige para el periodo comprendido entre el 1° de mayo de 2025 y el 31 de octubre de 2025.

En cuanto a los municipios en emergencia ya habían sido declarados en dicho estado entre el 1° de mayo y el 31° de octubre. Ahora, este decreto prorroga esa declaración desde el 1° de noviembre de este año y hasta el 30 de abril de 2026.

Ads

“La medida propiciada se fundamenta en la crítica situación por la que atraviesan las explotaciones rurales de los partidos mencionados con motivo de un fenómeno natural adverso de carácter extraordinario”, justificó el Gobierno.

Con esta medida, los productores que pertenezcan a esas zonas podrán tramitar exenciones impositivas en el impuesto inmobiliario rural y podrán acceder a créditos preferenciales del Banco Provincia.

Ads