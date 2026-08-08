Jaime Nicolás Méndez
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Méndez chicaneó a Kicillof por no invitarlo a la reunión de intendentes electos: "A San Miguel no llegó invitación"
Corte de boleta de JxC en la Primera Sección: Gran tijeretazo a favor de Massa o Milei en San Miguel y Tres de Febrero
Jaime Méndez esquivó la ola peronista en el Conurbano: Sacó el 47% de los votos y retuvo la intendencia de San Miguel
Elecciones Generales 2023: En la Primera Sección, donde Milei no hace pie, UxP busca repetir lo logrado en las PASO
"Mis alumnos me cargaban con votar a otro": quiénes son los intendentes bonaerenses que festejan el Día del Maestro
Intendente de JxC instaló puesto policial en el límite con un distrito peronista: "Nos permitirá controlar los ingresos"
JxC selló la unidad: Santilli se sumó a la campaña provincial de Grindetti y se reunieron con intendentes PRO
Elecciones PASO 2023: La Primera Sección vota diputados, intendentes, concejales y consejeros escolares
9 de Julio: Bullrich y Grindetti encabezaron un encuentro con un centenar de precandidatos a intendentes
Desde San Nicolás, Esteban Bullrich presentó los 12 puntos del Nuevo Acuerdo para la Concordia nacional: Asistieron oficialistas y opositores
Intendente de San Miguel sacó a relucir su pasado rugbier compartiendo el video de su debut en primera
Candidatos del Partido Obrero aprovechan el piquete en Panamericana para pegarle a Mario Ishii y Jaime Méndez
Todavía no empezó la campaña electoral pero ya llueven las encuestas: Qué dicen los primeros sondeos en la Provincia
En San Miguel y San Isidro respetan los turnos de salud asignados y funcionarán servicios esenciales
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