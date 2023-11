En un insólito episodio que mezcla ironía y tensiones políticas, el intendente de San Miguel, Jaime Méndez, expresó su indignación por no haber sido incluido en la reunión que el gobernador Axel Kicillof mantuvo con intendentes bonaerenses electos en las últimas elecciones. En un tono sarcástico, Méndez sugirió que la invitación a San Miguel se habría "traspapelado".

El encuentro en cuestión fue exclusivamente con jefes comunales pertenecientes a Unión por la Patria, lo que desató la molestia del intendente de San Miguel. Aunque la razón de la exclusión fue clara, Méndez interpretó la situación como un acto de discriminación hacia su municipio.

A San Miguel no llegó invitación, seguramente se traspapeló

Jamás podría imaginar que los bonaerenses que viven en municipios opositores son discriminados por el gobernador de todos y todas... https://t.co/rfEEiTOPjY — Jaime Méndez (@jaimemendezh) November 28, 2023

“A San Miguel no llegó invitación, seguramente se traspapeló”, lanzó Méndez, haciendo gala de su sentido del humor. Sin embargo, su tono irónico no disimulaba la percepción de exclusión que sentía, alegando que los bonaerenses que viven en municipios opositores no deberían ser discriminados por el gobernador.

El centro de la polémica reside en que la reunión abordó la manera en que la Provincia enfrentará las dificultades económicas que, según se plantea, podrían surgir con la gestión presidencial de Javier Milei. Méndez, a pesar de no ser incluido en el encuentro, expresó su preocupación por el futuro económico de la región y dejó entrever que la ausencia de representación de San Miguel podría tener consecuencias.

“Jamás podría imaginar que los bonaerenses que viven en municipios opositores son discriminados por el gobernador de todos y todas”, concluyó Méndez a través de su cuenta de X (antes Twitter), subrayando su percepción de exclusión política.