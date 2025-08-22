Jorge Enrique Taiana
Con Alberto Fernández en reposo, cómo sigue la agenda oficial del Gobierno para este miércoles 15 de marzo
Ejercicios militares en Las Toninas: "Es uno de los puntos críticos del país", dijo el ministro Taiana
Taiana: “Es un despropósito plantear que vuelva el servicio militar obligatorio”, dijo el Ministro de Defensa
La Fragata Libertad llegó a Mar del Plata: Emoción en el reencuentro con tripulantes y hasta hubo un pedido de casamiento
Elecciones 2021 con poco federalismo: Casi todos los ministros de Alberto Fernández cumplen agenda en la Provincia de Buenos Aires
