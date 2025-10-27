En las elecciones legislativas 2025 de la provincia de Buenos Aires, donde se eligieron 35 diputados nacionales, la contienda quedó repartida: La Libertad Avanza obtuvo 17 bancas con 3.426.223 votos (41,53%), mientras que Fuerza Patria alcanzó 16 bancas con 3.367.961 votos (40,83%). Otras fuerzas, como el Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad, lograron 2 bancas con 415.364 votos (5,03%).

A nivel municipal, la distribución muestra un mapa fragmentado: 36 distritos votaron mayoritariamente por Fuerza Patria, mientras que en el resto La Libertad Avanza se impuso. No hubo otra fuerza que lograra imponerse sobre estas dos opciones.

En el conurbano sur, los resultados fueron los siguientes:

Almirante Brown: Fuerza Patria 140.625 votos (49,20%) , frente a La Libertad Avanza 96.069 votos (33,61%) y el Frente de Izquierda 16.398 (5,73%) .

Fuerza Patria , frente a La Libertad Avanza y el Frente de Izquierda . Avellaneda: Fuerza Patria 92.972 votos (47,33%) , La Libertad Avanza 70.795 (36,04%) y el Frente de Izquierda 10.371 (5,28%) .

Fuerza Patria , La Libertad Avanza y el Frente de Izquierda . Berazategui: Fuerza Patria 86.941 (46,01%) , La Libertad Avanza 69.051 (36,54%) .

Fuerza Patria , La Libertad Avanza . Berisso: Fuerza Patria 23.050 (45,10%) , La Libertad Avanza 19.038 (37,25%) .

Fuerza Patria , La Libertad Avanza . La Matanza: Fuerza Patria 326.045 (48,36%), La Libertad Avanza 219.783 (32,60%), con un Frente de Izquierda que sumó 47.635 votos (7,06%).

En los municipios del interior y norte de la provincia, los márgenes fueron variados:

Baradero: Fuerza Patria 8.708 (42,76%) , La Libertad Avanza 8.325 (40,88%) , un resultado muy ajustado.

Fuerza Patria , La Libertad Avanza , un resultado muy ajustado. Benito Juárez: 44,54% a Fuerza Patria frente a 42,36% a La Libertad Avanza.

44,54% a Fuerza Patria frente a 42,36% a La Libertad Avanza. Carlos Tejedor: 47,78% a Fuerza Patria y 39,91% a La Libertad Avanza.

47,78% a Fuerza Patria y 39,91% a La Libertad Avanza. Castelli: Fuerza Patria apenas superó a La Libertad Avanza, 44,42% vs 44,12% , un empate técnico.

Fuerza Patria apenas superó a La Libertad Avanza, , un empate técnico. Colón: Fuerza Patria 42,70%, La Libertad Avanza 41,52%, otra contienda ajustada.

Fuerza Patria 42,70%, La Libertad Avanza 41,52%, otra contienda ajustada. Rauch: 44,10% a Fuerza Patria, 39,71% a La Libertad Avanza.

44,10% a Fuerza Patria, 39,71% a La Libertad Avanza. General Paz: Fuerza Patria 47,02%, La Libertad Avanza 42,67%.

En distritos clave del conurbano oeste y norte, la fuerza mayoritaria alternó con ajustes mínimos:

Ezeiza: Fuerza Patria 44,42%, La Libertad Avanza 38,24%.

Fuerza Patria 44,42%, La Libertad Avanza 38,24%. Florencio Varela: Fuerza Patria 51,57%, La Libertad Avanza 30,80%.

Fuerza Patria 51,57%, La Libertad Avanza 30,80%. General Las Heras: Fuerza Patria 43,96%, La Libertad Avanza 41,04%.

Fuerza Patria 43,96%, La Libertad Avanza 41,04%. General Guido: 45,68% Fuerza Patria, 40,98% La Libertad Avanza.

45,68% Fuerza Patria, 40,98% La Libertad Avanza. General Pinto: 48,36% Fuerza Patria, 41,89% La Libertad Avanza.

48,36% Fuerza Patria, 41,89% La Libertad Avanza. General Rodríguez: 44,53% Fuerza Patria, 40,28% La Libertad Avanza.

44,53% Fuerza Patria, 40,28% La Libertad Avanza. General San Martín: 42,37% Fuerza Patria, 40,93% La Libertad Avanza.

En municipios con competencia muy pareja, los resultados fueron casi empate:

Hurlingham: Fuerza Patria 43,35%, La Libertad Avanza 39,05%.

Fuerza Patria 43,35%, La Libertad Avanza 39,05%. Ituzaingó: Fuerza Patria 42,27%, La Libertad Avanza 40,18%.

Fuerza Patria 42,27%, La Libertad Avanza 40,18%. Pilar: 43,54% a Fuerza Patria, 42,86% a La Libertad Avanza.

43,54% a Fuerza Patria, 42,86% a La Libertad Avanza. San Fernando: 42,81% a Fuerza Patria, 41,98% a La Libertad Avanza.

42,81% a Fuerza Patria, 41,98% a La Libertad Avanza. Zárate: 41,74% a Fuerza Patria, 40,72% a La Libertad Avanza.

Otros distritos destacables donde Fuerza Patria logró un margen:

José C. Paz: 51,07% Fuerza Patria, 31,85% La Libertad Avanza.

51,07% Fuerza Patria, 31,85% La Libertad Avanza. Lanús: 45,14% Fuerza Patria, 36,81% La Libertad Avanza.

45,14% Fuerza Patria, 36,81% La Libertad Avanza. Lomas de Zamora: 48,31% Fuerza Patria, 34,98% La Libertad Avanza.

48,31% Fuerza Patria, 34,98% La Libertad Avanza. Malvinas Argentinas: 50,04% Fuerza Patria, 34,23% La Libertad Avanza.

50,04% Fuerza Patria, 34,23% La Libertad Avanza. Marcos Paz: 49,79% Fuerza Patria, 35,70% La Libertad Avanza.

49,79% Fuerza Patria, 35,70% La Libertad Avanza. Merlo: 47,85% Fuerza Patria, 33,08% La Libertad Avanza.

47,85% Fuerza Patria, 33,08% La Libertad Avanza. Moreno: 49,77% Fuerza Patria, 33,85% La Libertad Avanza.

49,77% Fuerza Patria, 33,85% La Libertad Avanza. Presidente Perón: 47,73% Fuerza Patria, 32,25% La Libertad Avanza.

47,73% Fuerza Patria, 32,25% La Libertad Avanza. Quilmes: 45,72% Fuerza Patria, 37,37% La Libertad Avanza.

45,72% Fuerza Patria, 37,37% La Libertad Avanza. San Vicente: 47,50% Fuerza Patria, 36,54% La Libertad Avanza.

En todos los demás municipios bonaerenses, La Libertad Avanza se impuso, consolidando un escenario donde solo 36 distritos votaron mayoritariamente a Fuerza Patria, mientras que ninguna otra fuerza logró ganar en algún municipio.

