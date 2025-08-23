Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires
En las elecciones legislativas 2025, la Provincia de Buenos Aires será clave en la cámara baja, eligiendo 35 de los 127 escaños que se juegan en el Congreso. Conocé las listas de los candidatos a diputados nacionales que competirán el próximo 26 de octubre y todos los detalles de la elección.
La disputa por las bancas en la Cámara Baja pone a la Provincia de Buenos Aires en el centro de la escena electoral. Con casi el 40% del padrón nacional, los bonaerenses definirán buena parte del futuro del Congreso en estas elecciones 2025. Los comicios se desarrollarán el próximo domingo 26 de octubre, el Congreso pone en juego 24 bancas del Senado de la Nación y 127 de la Cámara de Diputados, de los que la Provincia elige a 35. En esta nota repasamos quiénes encabezan cada una de las listas de candidatos que competirán en el distrito más grande del país.
Uno de los puntos que preocupa, es la participación ciudadana. En Casa de Gobierno se manejan escenarios que van desde el 52% al 58% de asistencia, bastante por debajo del promedio histórico de las legislativas (70%). En provincias donde ya hubo elecciones intermedias este año, la participación osciló entre el 46% de Santa Fe y el 65,8% de Formosa, con un promedio del 58%. Cabe destacar que tampoco es alentador el pronóstico para los comicios bonaerenses (7 de septiembre) y los de Corrrientes (31 de agosto).
Una elección distinta a las provinciales
Es importante recordar que las legislativas nacionales son diferentes a las elecciones provinciales del 7 de septiembre, cuando se votan cargos en la Legislatura bonaerense y en los municipios (concejos deliberantes y consejeros escolares). En octubre, los bonaerenses eligen representantes para el Congreso nacional, por lo que el escenario político se juega en otra escala.
La Provincia de Buenos Aires define 70 diputados en total, pero este año se renueva la mitad: 35. El oficialismo debe defender 15 bancas, mientras que las otras 20 se reparten entre distintas fuerzas opositoras.
Los principales candidatos en la Provincia de Buenos Aires
A continuación, el repaso de las fuerzas que se presentan en el distrito que elige a 35 de los 127 a Diputados que renueva el Congreso y quién encabeza cada una de las listas:
Fuerza Patria: encabeza Jorge Taiana. El histórico dirigente peronista vuelve al ruedo electoral en una boleta que despierta tensiones internas en el peronismo. Fue médico personal de Juan Domingo Perón y ministro de Educación durante su último gobierno. Su último paso por el Ejecutivo fue en el Gobierno de Néstor Kirchner cuando fue designado como secretario de Relaciones Exteriores primero, y luego asumió como Canciller tras la renuncia de Rafael Bielsa, puesto que conservó hasta el 18 de junio de 2010 cuando presentó su renuncia, ya bajo la presidencia de Cristina Kirchner.
Se lo presenta como el candidato de consenso, el Gobernador Axel Kicillof sugirió en una nómina junto a otros nombres, aunque aclaró que no “lo postuló”. Este viernes, Taiana tuvo su primera aparición pública luego de que se anunciara que encabeza la lista de Fuerza Patria, junto a La Cámpora. Fue durante el acto de inauguración del nuevo Polideportivo “Diego Armando Maradona” en Quilmes Oeste, donde se mostró junto a Mayra Mendoza, Facundo Tignanelli y Máximo Kirchner.
La Libertad Avanza: lidera la lista José Luis Espert, actual diputado y presidente de la comisión de Presupuesto. Responde directamente a Javier Milei y busca consolidar su lugar en el Congreso con aspiraciones a futuro en la Provincia.
Unión Liberal: encabeza Roberto Cachanosky. Economista liberal, una de las referencias que tuvo en su momento Javier Milei cuando era panelista, aunque actualmentes están peleados luego de que cuestionara algunas medidas del Gobierno Nacional. Se trata de otra de las listas satélites a LLA que tal parece no supo contener a todos sus adeptos en la fuerza.
Potencia: lleva como candidata a María Eugenia Talerico, especialista en temas de integridad financiera. s abogada penalista, experta en temas de integridad financiera y ex vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera, UIF. Además, es candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, ex vicepresidenta de la Unidad de Investigaciones Financieras, más conocida por UIF, su acrónimo.
Partido Libertario: encabeza Juan Carlos Blumberg, acompañado por el empresario José Ignacio Campodónico.
Provincias Unidas: el primer candidato es Florencio Randazzo, acompañado por Margarita Stolbizer y Emilio Monzó. Una alianza que combina peronismo, progresismo y sectores radicales.
Unión Federal: encabeza Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría, que decidió romper con el peronismo y lanzar su propia lista junto a referentes municipales.
Frente de Izquierda Unidad (FIT-U): lleva como primer candidato a Nicolás del Caño, acompañado por Romina Del Plá.
Nuevo MAS: propone a Manuela Castañeira, que vuelve a presentarse en la pelea por llegar al Congreso.
Movimiento Democrático Confederal Argentino: encabeza Santiago Cúneo. El empresario y comunicador llamó la atención pública por incluir como tercero en la lista a Raúl Biaggioni, más conocido por su personaje Larry de Clay.
Propuesta Federal: el primer candidato es el abogado Fernando Burlando.
Coalición Cívica: lista liderada por Juan Manuel López, referente cercano a Elisa Carrió.
Proyecto Sur: lista liderada por Ricardo Alfonsín.
Frente Patriota Federal: encabezado por Alberto Samid.
Nuevos Aires: lleva como primer candidato a Sixto Cristiani, con un armado joven y orientado a la innovación.
La lista completa de candidatos a Diputados Nacionales de la Provincia de Buenos Aires
Cabe aclarar que no todas las fuerzas dieron a conocer la totalidad de sus candidatos.
Fuerza Patria
- Jorge Taiana
- María Jimena López
- Juan Grabois
- Vanesa Siley
- Sergio Palazzo
- Teresa García
- Horacio Pietragalla
- Agustina Propato
- Hugo Moyano (hijo del líder camionero)
- Fernanda Díaz
- Sebastián Galmarini
- Fernanda Miño
- Hugo Yasky
- Marina Salzman
- Nicolás Trotta
- María Elena Velázquez
- Luis Alberto Calderaro
- Aldana Giselle Rodríguez Golisano
- Daniel Adolfo Catalano
- Claudia Alicia Bernazza
- Jorgen Rivas
- Rocío Di Bastiano
- Oscar Gerardo De Isasi
- Silvia Saravia
- Carlos Alberto Raimundi
- Macarena Quinteros
- Carlos Alberto Ortega
- Macarena Ayelén Rusconi
- Federico Aldo De Marziano
- María Cristina Moreno
- Arístides Bernabé Leinenn
- Florencia Defelipe
- Sebastián Javier Bertoldo
- Julieta Ferrari
- Alejandro Esteban Rodríguez
La Libertad Avanza
- José Luis Espert
- Karen Reichardk
- Diego Santilli
- Gladys Humenuk
- Sebastián Pareja
- Johanna Longo
- Alejandro Carrancio
- Miriam Niveyro
- Alejandro Finocchiaro
- Giselle Castelnuevo
- Sergio Figliuolo
- María Florencia De Sensi
- Miguel Smuckler
- María Rosa González
- Álvaro García
- Andrea Vera
- Joaquín Ojeda
- Ana Tamango
- Carlos Pirovano
- Martina Leon
Unión Liberal
- Roberto Horacio Cachanosky
- Griselda Mirian Romariz
- Hugo Eduardo Bontempo
- Patricia Marcela Heltner
- Alejandro Raul Mansilla
- Evangelina Noemi Martin
- Francisco Antonio Soraci
- Monica Alejandra Leguizamón
- Leonardo Maximiliano Panebianco
- Vanessa Mariel Spinola Torres
- Cristian Sebastian Leon
- Romina Victoria Trotta
- Ramon Argentino Palacios
- Bianca Giangrande
- Francisco Sicardi De Estrada
- Clara Lorena Espinosa
- Jorge Centurión
- Vera Maria Laura Montenegro
- Gustavo Adolfo Díaz
- Erika Romina Spitteler
- Marcelo Daniel Carola
- Dora Elizabeth Marcelino
- Claudio Daniel Giménez
- Mónica Patricia Fernández
- Horacio Alejandro Santillán
- Natalia Laura Mariotti
- Roberto Guillermo Casal
- Alicia Lidia Casal
- Carlos Daniel Harendorf
- Alicia Magdalena Rivero
- Matías Ferrario
- Roxana Laura Marga
- Jose Fernando Bustamante
- Marisa Lorena Mraca
- Sebastian Manuel Vilas
Potencia
- María Eugenia Talerico
- Ricardo Inti Alpert
- María Sofía De Hagen
- Fernando Pablo Mascetti
- Flavia Noelia Acuña
- Miguel Ángel Echeverría
- Eva Beatriz Gigena
- Ricardo José Stoddart
- Amalia Francini
- Carlos Manuel Álvarez
- María Gabriela Hernández
- Aníbal Anselmo Cevasco
- Cecilia Virginia Rumi González
- Marcelo Fabián García
- Ariana Magalí Schiavi
- Jorge Luis Berisso
- María Eugenia Villata
- Alejandro Bartoletti
- Marcela Estela Chui
- Luis Enrique Palmiotti
Partido Libertario
- Juan Carlos Blumberg
- Abigail Mercado
Provincias Unidas
- Florencio Randazzo
- Margarita Stolbizer
- Emilio Monzó
- Danya Tavela
- Alfredo Lazzaretti
- Andrea Almenta
- Osvaldo Caffaro
- Josefina Lauría
- Julio Pasqualín
- Silvina Green Asteazarán
- Sergio Buil
- Natalia Dziakowski
- Julio Daniel Dunogent
- Graciela Rego
- Oscar Alva
- Verónica Gabriela Zamora
- Juan Pablo Ripamonti
- Jorgelina López
- Gianella Gianella
- Marianela López
- Marcelo Fraga
- Stella Medaño
- Ricardo Fabián Choffi
- María Luján Rodríguez
- Sergio Fabián Carciofi
- Silvana Bergel
- José María Duhalde
- Gladys Villalba
- José Enrique Velazco
- Fabiana Nardi
- Juan Colli
- Marcela Loyola
- Hernán Kapoluto
- Nelly Muniz
- Alejandro Cieri
Unión Federal
- Fernando Gray
- María Laura Guazzaroni
- José Antonio Ibarra
- Analía Pérez
- Federico Martelli
- Carina Biroulet
- Adolfo Suarez
- Gisela Oliva
- Ángel Alberto García
- Rosana Tortosa
- Mariano Fernandino
- María Isabel Casas
- Alejandro López
- Romina Rojas
- Horacio Azzoni
- Emilce Beatriz Blanco
- Guido Mengia
- Iris Noemí Barrios
- Ernesto García
- Marcela Ludueña
- Hugo Davila
- Andrea Piantanida
- Javier Raffaellino
- Sabrina Alsina
- Luis Roberto Cano
- Mirta Azucena Koch
- Ariel Montes
- Ramona Cruz Barraza
- Pablo Etchegoyhen
- Blanca Cristaldo
- Manuel Sánchez
- Sabrina Soria
- Facundo Fernández Araujo
- Silvana Fernández
- Ignacio Trucco
FIT-U
- Nicolás Del Caño
- Romina Del Pla
- Juan Carlos Giordano
- Mónica Leticia Schlotthauer
- Alejandro Bodart
- Ana Irene Paredes Landman
- Néstor Antonio Pitrola
- Nathalia Inés González Seligra
- Eduardo Ayala
- Luana Simioni
- Sebastián Rodriguez
- Jorgelina Matucevicius
- Federico Francisco Novo Foti
- Norma Inés Lezama
- Ariel Marcelo Somer
- Agustina Belén Barrios
- Guillermo Enrique Pacagnini
- Diana Solange Cabrera Sanchez
- Lucas Hernán Cuenca
- Graciela Beatriz Calderón
- Juan Emiliano Romero
- Karen Florencia Leguizamón
- José Alejandro Sebriano
- Andrea Bernarda Lanzette
- Franco Rapanelli
- Emilce Alejandra Correa Louzao
- Claudio Emanuel Mora
- Nora Iris Biaggio
- Luis Mariano Sucher
- Mónica Silvia Mendez
- Ricardo Javier Segretti Valdueza
- Paula Yamila Akerfeld
- Osvaldo Omar López
- Natalia Marisa Espasa
- Luciano Corradi
Nuevos MAS
- Manuela Castañeira
- Juan Cruz Ramat
- María Paz Álvarez
- Lucas Correa
- Soledad Yapura
- Marcos Pascuan
- Paula Abal
- Leandro Hidalgo Robles
- Karina Colodro
- Jorge Ayala
- Graciela Robles
- Facundo Díaz
- Andrea Dopazo
- Ramiro Manini
- Natalia Faganello
- Facundo Raggio
- Laura Gómez
- Emilio Almada
- Karen Nuñez
- Benjamín Caviedes
- Emma Vecchio
- Maximiliano Wasserman
- Lucía Camara
- Sergio Martínez
- Paula Rojas
- Miguel Ángel Mugueta
- Evelyn Mac Dermott
- Eduardo Martínez
- Florencia González
- Jaime Lasa Matteucci
- Florencia Benitez
- Gustavo Juarez
- Sofía Carneiro
- Alejandro Schmale
- Andrea Núñez
Movimiento Democrático Confederal
- Santiago Cúneo
- A Confirmar
- Raúl Biaggioni
- Ximena Rijel
Propuesta Federal
- Fernando Burlando
Coalición Cívica
- Juan Manuel López
- Elsa Llenderozas
- Lisandro Hourcade
- Maricel Etchecoin Moro
- Matías Yofe
- Nadia Porro
- Román Bouvier
- Victoria Borrego
- Héctor Flores
- Graciela Andrada
Proyecto Sur
- Ricardo Alfonsín
- Lilia Estrella Marina Cassese
- Gustavo Fernando López
- Marina Celina Sburlatti
- Hugo Adolfo Maltempo
- Julia Larcamón
- Manuel Martín Canay
- Carina Ester Zeli
- José Luis Fabris
- Marianella Islas
- Santiago Luis Hernández
- Gabriela Alejandra Adorno
- Germán Kohl
- Mónica Beatriz Sequeira
- Christian Carlos Greco
- Verónica Beatriz Mateo
- Fabio Gabriel Perussich
- Silvia Beatriz Fernández Zena
- Pablo Cristian Foster
- Viviana Haydee Forti
- Daniel Deserti
- Evelin Gonzalez
- Osvaldo Gatti
- Marta Campos
- Antonio Corona
- Laura Pérgola
- Eduardo Bogado
- Leila Rashid
- Walter Flores
- Gisella Mattea
- Leonel Antonuchi
- Irene Barzola
- Guillermo García
- Fernanda Fernández Vizcay
- Rodolfo Suárez
Frente Patriota Federal
- Alberto Samid
- María Cristina Dip
- Alejandro Carlos Biondini
- Marisa Cecilia Scarafia
- Martín Adán Iodko
- Eliana Solange Ott
- Diego Ariel Carlomagno
- Sandra Marcela García
- Valentino Bellini
- Yolanda Beatriz Kayser
- Claudio Hernán García
- Yanel Daiana Etcheverry
- Américo Antonio Fresca
- Mariana Paula Patricia Mollo
- Sebastián Jorge Salvador Bustamante
- María Laura Ferreyra
- Héctor Ismael Rodríguez
- Silvia Irene Bostjancic
- Esteban Oscar Mannarino
- Silvia Raquel Clavijo
- Roberto Gabriel Spinosa Castaño
- Marcela Ana García
- Alberto Enrique Cetrola
- Raquel Alejandra Aguilera
- Sebastián Gabriel Gutiérrez
- Nancy Elizabeth Castillo
- Miguel Omar Julian
- Alicia Beatriz Quiroz
- Rolando Martín Riss
- Erica Raquel Salto
- Juan Carlos Rosito
- Yesica Andrea Colicino
- Enrique Marcelo Ariel Oros
- Mónica Isabel Pérez
- Jorge Eduardo Arias
Nuevos Aires
- Sixto Cristiani
- Catalina Achilli
- Leandro Nievas
- Milagros Alfonso
- Cristian Ruiz
- Romina Elizabeth Díaz
- Tomas Joaquín Cuervo
- Rosana Cecilia Sobré
- Cristian Fabian Quillotay
- Nerea Gómez
- Tiago Aranzabe
- Andrea Alejandra Repetto
- Alejandro Martín Torre
- Aldana Belén Gómez
- Raúl Eduardo Ramos
- Natalia Antonia Muller
- Emiliano Daniel Acosta
- Tamara Anabella Arredondo
- Roberto Mariano Brizuela
- Anahí Anabel Vallejo
- Agustín Lautaro García Ruiz
- Mariela Verónica Méndez
- Patricio Longarini
- Micaela Jazmín Di Palma
- Mauricio Esteban González
- Marcela Elisabeth Sejas
- Guillermo Darío Carrizo
- María Jimena López
- Cristian Mario Loff Fonseca
- Ana María Offidani
- Ramon Rafael Pérez
- Mariela Alejandra Meconcelli
- Nicolás Agustín Gómez
- Selene Eva Posteraro Sánchez
- Gonzalo Adrián Araujo Álvarez
