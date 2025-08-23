La disputa por las bancas en la Cámara Baja pone a la Provincia de Buenos Aires en el centro de la escena electoral. Con casi el 40% del padrón nacional, los bonaerenses definirán buena parte del futuro del Congreso en estas elecciones 2025. Los comicios se desarrollarán el próximo domingo 26 de octubre, el Congreso pone en juego 24 bancas del Senado de la Nación y 127 de la Cámara de Diputados, de los que la Provincia elige a 35. En esta nota repasamos quiénes encabezan cada una de las listas de candidatos que competirán en el distrito más grande del país.

Ads

Uno de los puntos que preocupa, es la participación ciudadana. En Casa de Gobierno se manejan escenarios que van desde el 52% al 58% de asistencia, bastante por debajo del promedio histórico de las legislativas (70%). En provincias donde ya hubo elecciones intermedias este año, la participación osciló entre el 46% de Santa Fe y el 65,8% de Formosa, con un promedio del 58%. Cabe destacar que tampoco es alentador el pronóstico para los comicios bonaerenses (7 de septiembre) y los de Corrrientes (31 de agosto).

Una elección distinta a las provinciales

Es importante recordar que las legislativas nacionales son diferentes a las elecciones provinciales del 7 de septiembre, cuando se votan cargos en la Legislatura bonaerense y en los municipios (concejos deliberantes y consejeros escolares). En octubre, los bonaerenses eligen representantes para el Congreso nacional, por lo que el escenario político se juega en otra escala.

Ads

La Provincia de Buenos Aires define 70 diputados en total, pero este año se renueva la mitad: 35. El oficialismo debe defender 15 bancas, mientras que las otras 20 se reparten entre distintas fuerzas opositoras.

Los principales candidatos en la Provincia de Buenos Aires

A continuación, el repaso de las fuerzas que se presentan en el distrito que elige a 35 de los 127 a Diputados que renueva el Congreso y quién encabeza cada una de las listas:

Ads

Fuerza Patria: encabeza Jorge Taiana. El histórico dirigente peronista vuelve al ruedo electoral en una boleta que despierta tensiones internas en el peronismo. Fue médico personal de Juan Domingo Perón y ministro de Educación durante su último gobierno. Su último paso por el Ejecutivo fue en el Gobierno de Néstor Kirchner cuando fue designado como secretario de Relaciones Exteriores primero, y luego asumió como Canciller tras la renuncia de Rafael Bielsa, puesto que conservó hasta el 18 de junio de 2010 cuando presentó su renuncia, ya bajo la presidencia de Cristina Kirchner.​

Se lo presenta como el candidato de consenso, el Gobernador Axel Kicillof sugirió en una nómina junto a otros nombres, aunque aclaró que no “lo postuló”. Este viernes, Taiana tuvo su primera aparición pública luego de que se anunciara que encabeza la lista de Fuerza Patria, junto a La Cámpora. Fue durante el acto de inauguración del nuevo Polideportivo “Diego Armando Maradona” en Quilmes Oeste, donde se mostró junto a Mayra Mendoza, Facundo Tignanelli y Máximo Kirchner.

La Libertad Avanza: lidera la lista José Luis Espert, actual diputado y presidente de la comisión de Presupuesto. Responde directamente a Javier Milei y busca consolidar su lugar en el Congreso con aspiraciones a futuro en la Provincia.

Ads

Unión Liberal: encabeza Roberto Cachanosky. Economista liberal, una de las referencias que tuvo en su momento Javier Milei cuando era panelista, aunque actualmentes están peleados luego de que cuestionara algunas medidas del Gobierno Nacional. Se trata de otra de las listas satélites a LLA que tal parece no supo contener a todos sus adeptos en la fuerza.

Potencia: lleva como candidata a María Eugenia Talerico, especialista en temas de integridad financiera. s abogada penalista, experta en temas de integridad financiera y ex vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera, UIF. Además, es candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, ex vicepresidenta de la Unidad de Investigaciones Financieras, más conocida por UIF, su acrónimo.

Partido Libertario: encabeza Juan Carlos Blumberg, acompañado por el empresario José Ignacio Campodónico.

Provincias Unidas: el primer candidato es Florencio Randazzo, acompañado por Margarita Stolbizer y Emilio Monzó. Una alianza que combina peronismo, progresismo y sectores radicales.

Unión Federal: encabeza Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría, que decidió romper con el peronismo y lanzar su propia lista junto a referentes municipales.

Frente de Izquierda Unidad (FIT-U): lleva como primer candidato a Nicolás del Caño, acompañado por Romina Del Plá.

Nuevo MAS: propone a Manuela Castañeira, que vuelve a presentarse en la pelea por llegar al Congreso.

Nuevo MAS: propone a Manuela Castañeira, que vuelve a presentarse en la pelea por llegar al Congreso.

Movimiento Democrático Confederal Argentino: encabeza Santiago Cúneo. El empresario y comunicador llamó la atención pública por incluir como tercero en la lista a Raúl Biaggioni, más conocido por su personaje Larry de Clay.

Propuesta Federal: el primer candidato es el abogado Fernando Burlando.

Coalición Cívica: lista liderada por Juan Manuel López, referente cercano a Elisa Carrió.

Proyecto Sur: lista liderada por Ricardo Alfonsín.

Frente Patriota Federal: encabezado por Alberto Samid.

Nuevos Aires: lleva como primer candidato a Sixto Cristiani, con un armado joven y orientado a la innovación.

La lista completa de candidatos a Diputados Nacionales de la Provincia de Buenos Aires

Cabe aclarar que no todas las fuerzas dieron a conocer la totalidad de sus candidatos.

Jorge Taiana.

Fuerza Patria

Jorge Taiana

María Jimena López

Juan Grabois

Vanesa Siley

Sergio Palazzo

Teresa García

Horacio Pietragalla

Agustina Propato

Hugo Moyano (hijo del líder camionero)

Fernanda Díaz

Sebastián Galmarini

Fernanda Miño

Hugo Yasky

Marina Salzman

Nicolás Trotta

María Elena Velázquez

Luis Alberto Calderaro

Aldana Giselle Rodríguez Golisano

Daniel Adolfo Catalano

Claudia Alicia Bernazza

Jorgen Rivas

Rocío Di Bastiano

Oscar Gerardo De Isasi

Silvia Saravia

Carlos Alberto Raimundi

Macarena Quinteros

Carlos Alberto Ortega

Macarena Ayelén Rusconi

Federico Aldo De Marziano

María Cristina Moreno

Arístides Bernabé Leinenn

Florencia Defelipe

Sebastián Javier Bertoldo

Julieta Ferrari

Alejandro Esteban Rodríguez

José Luis Espert.

La Libertad Avanza

José Luis Espert

Karen Reichardk

Diego Santilli

Gladys Humenuk

Sebastián Pareja

Johanna Longo

Alejandro Carrancio

Miriam Niveyro

Alejandro Finocchiaro

Giselle Castelnuevo

Sergio Figliuolo

María Florencia De Sensi

Miguel Smuckler

María Rosa González

Álvaro García

Andrea Vera

Joaquín Ojeda

Ana Tamango

Carlos Pirovano

Martina Leon

Roberto Horacio Cachanosky.

Unión Liberal

Roberto Horacio Cachanosky

Griselda Mirian Romariz

Hugo Eduardo Bontempo

Patricia Marcela Heltner

Alejandro Raul Mansilla

Evangelina Noemi Martin

Francisco Antonio Soraci

Monica Alejandra Leguizamón

Leonardo Maximiliano Panebianco

Vanessa Mariel Spinola Torres

Cristian Sebastian Leon

Romina Victoria Trotta

Ramon Argentino Palacios

Bianca Giangrande

Francisco Sicardi De Estrada

Clara Lorena Espinosa

Jorge Centurión

Vera Maria Laura Montenegro

Gustavo Adolfo Díaz

Erika Romina Spitteler

Marcelo Daniel Carola

Dora Elizabeth Marcelino

Claudio Daniel Giménez

Mónica Patricia Fernández

Horacio Alejandro Santillán

Natalia Laura Mariotti

Roberto Guillermo Casal

Alicia Lidia Casal

Carlos Daniel Harendorf

Alicia Magdalena Rivero

Matías Ferrario

Roxana Laura Marga

Jose Fernando Bustamante

Marisa Lorena Mraca

Sebastian Manuel Vilas

María Eugenia Talerico.

Potencia

María Eugenia Talerico

Ricardo Inti Alpert

María Sofía De Hagen

Fernando Pablo Mascetti

Flavia Noelia Acuña

Miguel Ángel Echeverría

Eva Beatriz Gigena

Ricardo José Stoddart

Amalia Francini

Carlos Manuel Álvarez

María Gabriela Hernández

Aníbal Anselmo Cevasco

Cecilia Virginia Rumi González

Marcelo Fabián García

Ariana Magalí Schiavi

Jorge Luis Berisso

María Eugenia Villata

Alejandro Bartoletti

Marcela Estela Chui

Luis Enrique Palmiotti

Juan Carlos Blumberg.

Partido Libertario

Juan Carlos Blumberg

Abigail Mercado

Florencio Randazzo.

Provincias Unidas

Florencio Randazzo

Margarita Stolbizer

Emilio Monzó

Danya Tavela

Alfredo Lazzaretti

Andrea Almenta

Osvaldo Caffaro

Josefina Lauría

Julio Pasqualín

Silvina Green Asteazarán

Sergio Buil

Natalia Dziakowski

Julio Daniel Dunogent

Graciela Rego

Oscar Alva

Verónica Gabriela Zamora

Juan Pablo Ripamonti

Jorgelina López

Gianella Gianella

Marianela López

Marcelo Fraga

Stella Medaño

Ricardo Fabián Choffi

María Luján Rodríguez

Sergio Fabián Carciofi

Silvana Bergel

José María Duhalde

Gladys Villalba

José Enrique Velazco

Fabiana Nardi

Juan Colli

Marcela Loyola

Hernán Kapoluto

Nelly Muniz

Alejandro Cieri

Fernando Gray.

Unión Federal

Fernando Gray

María Laura Guazzaroni

José Antonio Ibarra

Analía Pérez

Federico Martelli

Carina Biroulet

Adolfo Suarez

Gisela Oliva

Ángel Alberto García

Rosana Tortosa

Mariano Fernandino

María Isabel Casas

Alejandro López

Romina Rojas

Horacio Azzoni

Emilce Beatriz Blanco

Guido Mengia

Iris Noemí Barrios

Ernesto García

Marcela Ludueña

Hugo Davila

Andrea Piantanida

Javier Raffaellino

Sabrina Alsina

Luis Roberto Cano

Mirta Azucena Koch

Ariel Montes

Ramona Cruz Barraza

Pablo Etchegoyhen

Blanca Cristaldo

Manuel Sánchez

Sabrina Soria

Facundo Fernández Araujo

Silvana Fernández

Ignacio Trucco

Nicolás Del Caño.

FIT-U

Nicolás Del Caño

Romina Del Pla

Juan Carlos Giordano

Mónica Leticia Schlotthauer

Alejandro Bodart

Ana Irene Paredes Landman

Néstor Antonio Pitrola

Nathalia Inés González Seligra

Eduardo Ayala

Luana Simioni

Sebastián Rodriguez

Jorgelina Matucevicius

Federico Francisco Novo Foti

Norma Inés Lezama

Ariel Marcelo Somer

Agustina Belén Barrios

Guillermo Enrique Pacagnini

Diana Solange Cabrera Sanchez

Lucas Hernán Cuenca

Graciela Beatriz Calderón

Juan Emiliano Romero

Karen Florencia Leguizamón

José Alejandro Sebriano

Andrea Bernarda Lanzette

Franco Rapanelli

Emilce Alejandra Correa Louzao

Claudio Emanuel Mora

Nora Iris Biaggio

Luis Mariano Sucher

Mónica Silvia Mendez

Ricardo Javier Segretti Valdueza

Paula Yamila Akerfeld

Osvaldo Omar López

Natalia Marisa Espasa

Luciano Corradi

Manuela Castañeira.

Nuevos MAS

Manuela Castañeira

Juan Cruz Ramat

María Paz Álvarez

Lucas Correa

Soledad Yapura

Marcos Pascuan

Paula Abal

Leandro Hidalgo Robles

Karina Colodro

Jorge Ayala

Graciela Robles

Facundo Díaz

Andrea Dopazo

Ramiro Manini

Natalia Faganello

Facundo Raggio

Laura Gómez

Emilio Almada

Karen Nuñez

Benjamín Caviedes

Emma Vecchio

Maximiliano Wasserman

Lucía Camara

Sergio Martínez

Paula Rojas

Miguel Ángel Mugueta

Evelyn Mac Dermott

Eduardo Martínez

Florencia González

Jaime Lasa Matteucci

Florencia Benitez

Gustavo Juarez

Sofía Carneiro

Alejandro Schmale

Andrea Núñez

Santiago Cúneo.

Movimiento Democrático Confederal

Santiago Cúneo

A Confirmar

Raúl Biaggioni

Ximena Rijel

Fernando Burlando.

Propuesta Federal

Fernando Burlando

Juan Manuel López.

Coalición Cívica

Juan Manuel López

Elsa Llenderozas

Lisandro Hourcade

Maricel Etchecoin Moro

Matías Yofe

Nadia Porro

Román Bouvier

Victoria Borrego

Héctor Flores

Graciela Andrada

Ricardo Alfonsín.

Proyecto Sur

Ricardo Alfonsín

Lilia Estrella Marina Cassese

Gustavo Fernando López

Marina Celina Sburlatti

Hugo Adolfo Maltempo

Julia Larcamón

Manuel Martín Canay

Carina Ester Zeli

José Luis Fabris

Marianella Islas

Santiago Luis Hernández

Gabriela Alejandra Adorno

Germán Kohl

Mónica Beatriz Sequeira

Christian Carlos Greco

Verónica Beatriz Mateo

Fabio Gabriel Perussich

Silvia Beatriz Fernández Zena

Pablo Cristian Foster

Viviana Haydee Forti

Daniel Deserti

Evelin Gonzalez

Osvaldo Gatti

Marta Campos

Antonio Corona

Laura Pérgola

Eduardo Bogado

Leila Rashid

Walter Flores

Gisella Mattea

Leonel Antonuchi

Irene Barzola

Guillermo García

Fernanda Fernández Vizcay

Rodolfo Suárez

Alberto Samid.

Frente Patriota Federal

Alberto Samid

María Cristina Dip

Alejandro Carlos Biondini

Marisa Cecilia Scarafia

Martín Adán Iodko

Eliana Solange Ott

Diego Ariel Carlomagno

Sandra Marcela García

Valentino Bellini

Yolanda Beatriz Kayser

Claudio Hernán García

Yanel Daiana Etcheverry

Américo Antonio Fresca

Mariana Paula Patricia Mollo

Sebastián Jorge Salvador Bustamante

María Laura Ferreyra

Héctor Ismael Rodríguez

Silvia Irene Bostjancic

Esteban Oscar Mannarino

Silvia Raquel Clavijo

Roberto Gabriel Spinosa Castaño

Marcela Ana García

Alberto Enrique Cetrola

Raquel Alejandra Aguilera

Sebastián Gabriel Gutiérrez

Nancy Elizabeth Castillo

Miguel Omar Julian

Alicia Beatriz Quiroz

Rolando Martín Riss

Erica Raquel Salto

Juan Carlos Rosito

Yesica Andrea Colicino

Enrique Marcelo Ariel Oros

Mónica Isabel Pérez

Jorge Eduardo Arias

Sixto Cristiani.

Nuevos Aires