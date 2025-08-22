El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, analizó las candidaturas nacionales que competirán en las elecciones generales del próximo 26 de octubre. En una entrevista con FM del Sol, el jefe comunal respaldó a Jorge Taiana y apuntó con dureza contra José Luis Espert, en un contraste que dejó frases fuertes.

Sobre Taiana, Zurro destacó: “Jorge Taiana es un muy buen candidato. Tuve la suerte de compartir en el Patria, es muy formado y con muy buena trayectoria. Mi opinión era que encabezara Máximo (Kirchner), por varias razones, pero se llegó a un acuerdo y me parece bien, en una lista bien balanceada. Taiana es irreprochable”.

En cambio, al hablar de Espert, el tono fue totalmente distinto: “Del otro lado, viste lo que tenemos: un Espert que, ¡Dios mío!, manda a matar a la plaza y lo bancan los narcos”, lanzó el intendente, en declaraciones también replicadas en Diario Noticias Pehuajó, marcando un fuerte contraste con el candidato liberal.

El contexto de estas declaraciones está dado por el reciente cierre de listas, que definió a los principales postulantes de cara a la contienda electoral. La entrevista dejó en claro la mirada política de Zurro y su visión sobre los candidatos de Fuerza Patria y La Libertad Avanza en un escenario nacional altamente competitivo.

