La Rioja
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"Privatizaron el PJ", denunció Quintela luego de que la Junta Electoral le de 24 horas para conseguir el piso de avales
Interna del PJ: CFK denunció irregularidades en la lista de Quintela y se abre la puerta de la impugnación
Crece la tensión en el peronismo: Quintela presentó su lista a última hora y se enfrentará a CFK en la interna
Kicillof rompió el silencio: "Que nadie espere de mí que libre una guerra interna, la historia no nos lo perdonaría"
Interna del PJ: sin acuerdo entre el riojano y CFK, la expresidenta tildó a Kicillof como "Judas" y "Poncio Pilatos"
Los gremios se suman a la interna peronista: la CGT pidió dejar los personalismos y desde Anses respondieron "con CFK"
¿Nuevos frentes en la interna peronista?: "Si va a haber 2, va a haber 3 listas", aseguró un dirigente massista
En medio de la interna peronista, CFK confirmó su candidatura a la presidencia del PJ y Quintela anunció que no se baja
Agenda federal de Kicillof: Con Quintela firmaron acuerdo para fortalecer la cooperación entre la Provincia y La Rioja
"Con este Gobierno, la Provincia de Buenos Aires es la más perjudicada", denunció ministro de Kicillof
Kicillof va por la foto con el PJ unido en un acto en San Vicente: cerrará el homenaje por el fallecimiento de Perón
Lucha contra el trabajo infantil: la Provincia participó de un Encuentro Federal con el foco en su erradicación
Douglas Haig de Pergamino cayó por penales en la final del Torneo Federal A y se quedó sin ascenso a la Primera Nacional
Más de treinta observadores supervisarán el balotaje del domingo: en qué provincias se realizará el monitoreo
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