En las últimas horas Cristina Fernández presentó su lista para competir por la conducción del Partido Justicialista (PJ) Nacional y el gobernador riojano redobló la apuesta. Luego de que fracasara la reunión entre ambos mandatarios, en su cuenta de X, Ricardo Quintela aseguró que sigue en carrera y apuntó contra la expresidenta señalando que quiere dejar atrás “esta forma de construir política”.

El mandatario de La Rioja publicó un posteo en el que confirmó su candidatura a las elecciones internas del PJ previstas para el próximo 17 de noviembre: “Quiero contarles a los compañeros y compañeras que seguimos con entusiasmo construyendo este proyecto”.

“Con dolor veo que a esta altura no se trata ni de debates amplios, ni de contener a todos, ni de abrirnos a la participación de las nuevas generaciones, mucho menos de debatir los problemas de nuestra Argentina frente a las nefastas políticas de Milei”, continuó Quintela.

Quintela en la reunión con 62 organizaciones justicialistas.

“Hace meses que recorro el país contándoles a todos los peronistas que me ofrezco para conducir esta nueva etapa del partido, y no he escuchado ni a un solo militante que no esté pidiéndonos participación”, aseguró el riojano.

Y en esa línea manifestó que “la vocación de conducir siempre debe ir acompañada por la capacidad de abrazar y contener”, al tiempo que acusó: “Si el juego sigue siendo el de señalar traiciones, forzar voluntades e identificar lealtades no vamos a poder construir una nueva esperanza en el Peronismo”.

“Dejar atrás esta forma de construir política es lo que me impulsa en mi vocación de conducir el partido”, concluyó Quintela a un día del cierre de las listas que competirán por la conducción del peronismo nacional.

Kicillof: entre Poncio Pilatos y Judas

Las referencias del mandatario riojano aluden a las recientes declaraciones de Cristina Fernández durante una reunión en la sede de SMATA, que conduce Ricardo Pignanelli, quien fue elegido por la expresidenta como uno de los candidatos a vicepresidente al PJ Nacional.

Cristina Fernández durante la reunión en SMATA.

“Los Poncio Pilatos y los Judas en el peronismo no van más”, sentenció en una clara referencia al gobernador bonaerense al que señaló directamente por un rol que se le atribuye a Andrés “Cuervo” Larroque.

“El que tiene que hablar con Quintela es Axel, que es el que lo apoya; porque sus ministros son los que están buscando avales para él”, sentenció CFK en una clara alusión al ministro de Desarrollo Social de la Provincia.

Y en esa línea, agregó: “¿Alguien se imagina a un ministro de Néstor Kirchner juntando avales para Chiche Duhalde en 2005 o un ministro mío juntando avales para De Narváez en 2009? ¿Qué estás haciendo hermano? Hacete cargo”.

En el encuentro estuvo presente Máximo Kirchner y la primera plana de intendentes Camporistas, entre la que se destacan Mayra Mendoza (Quilmes), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gustavo “Tano” Menéndez (Merlo), Gastón Granados (Ezeiza) y Mariel Fernández (Moreno).

Cómo está compuesta la lista de CFK: