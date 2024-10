Luego de que Cristina Fernández confirmara su postulación para presidir el PJ Nacional, todas las miradas se posaron en Ricardo Quintela quien inmediatamente aseguró que no se bajaba: “Mi proyecto es el de conducir un proceso de unidad, con todos adentro”, aseguró el riojano. Ahora, también en nombre de la “unidad”, asomó la cabeza el Frente Renovador (FR).

“El sacrificio inutil al que está sometiendo Milei al pueblo argentino exige UNIDAD y FIRMEZA para poner límite a la locura. Por eso creemos que no es tiempo de pensar divisiones y listas del 2025”, expresó el diputado massista, Rubén Eslaiman.

Y a continuación anunció: “Pero también como Frente Renovador dejar claro... Si va a haber 2, va a haber 3 listas en la Provincia de Bs As.”, al tiempo que advirtió: “Para que nadie crea que es dueño de la voluntad de cada espacio!!!!!!”

El posteo publicado por el presidente del Frente Renovador Provincia en su cuenta de X recibió amplio apoyo de legisladores massistas. Vale recordar que Eslaiman es el vicepresidente del bloque de UxP en la cámara baja bonaerense.

Quintela pasó por Buenos Aires y no le atendió el teléfono a CFK

En medio de la interna peronista que se vive en la Provincia, se esperan definiciones de Axel Kicillof luego de la respuesta de Cristina Fernández al operativo clamor, sin embargo, el Gobernador se llama a silencio y los intendentes siguen jugando sus cartas, entre los camporistas, los kicillofistas y no alineados.

En este último grupo se ubica Jorge Ferraresi que, si bien parece estar más inclinado a formar parte de las filas del Gobernador por su enfrentamiento abierto con jefes comunales que responden a Máximo Kirchner, el intendente de Avellaneda opera con cierta independencia.

Quintela participó del encuentro encabezado por Ferraresi en Avellaneda.

En este marco, en un momento en que un sector del peronismo pone en cuestión el federalismo del partido, Ferraresi recibió al Gobernador riojano que participó del encuentro: “Ciclo de formación política: Hacia un proyecto de liberación nacional”.

Ricardo Quintela recibió el llamado de Cristina el miércoles a la mañana, pero prefirió no contestar. “La respeto muchísimo”, comentó uno de sus colaboradores más cercanos en diálogo con Letra P. Desde el Instituto Patria advirtieron “que el tren pasa una sola vez” y que la expresidenta no volverá a llamar.

En tanto que este jueves el riojano oficializó su candidatura con la lista "Federalismo y Justicia" para las elecciones del próximo 17 de noviembre en las que el peronismo elegirá nueva conducción. En realidad, esta vez se abstuvo de publicaciones en sus redes sociales y fue uno de sus apoderados legales el encargado de hacer el anuncio.

Quintela es el primero en presentar lista en la Junta Electoral del PJ Nacional.

En su cuenta de X, el abogado y ex juez penalista, Daniel Llermanos, publicó el acta entregada este jueves a las 14.30 en la Junta Electoral del Partido Justicialista. “´Federalismo y Justicia´ para enfrentar las medidas de ajuste salvaje del oficialismo”, declaró.

El PJ porteño y las figuras de Kicillof y CFK

El vicepresidente del partido en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Juan Manuel Abal Medina, fue consultado por la figura de Kicillof en una entrevista brindada este jueves en Radio con Vos y dijo: “Viene logrando gobernar la provincia con un gobierno nacional atacándolo”.

“Me parece que está trabajando muy bien pero de vuelta, de un lado o del otro que lo critican y algunos que lo quieren ayudar, me parece que tendrían que bajar un poco los decibeles porque lo más importante que tiene que hacer Axel es gobernar la Provincia”, afirmó el exsenador.

Consultado por la situación de Kicillof ante la postulación de Cristina Fernández, fue contundente: “Nadie puede dudar de que Axel es cristinista” y explicó: “Me parece que hay un problema de cómo se manejan esas diferencias y no se pueden resolver internamente”.

Y continuó: “Me llama mucho la atención, porque de vuelta ,estás hablando de una discusión dentro de un espacio que hasta hace muy poquito era exactamente lo mismo”.

En esa línea recordó: “El Cuervo Larrroque, presidente de La Cámpora durante no sé cuántos años; Ferraresi, vicepresidente del Instituto Patria”. Y concluyó: “Digo, me parece que no deberíamos llegar a tal extremo de las discusiones internas cuando estamos hablando de gente tuvo o tiene tantas coincidencias, ¿no?”