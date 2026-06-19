En la víspera del Día de la Bandera, Axel Kicillof encabezó este viernes el acto de promesa de lealtad a la bandera nacional por parte de alumnos de escuelas primarias de San Jorge, una pequeña localidad rural de 260 habitantes ubicada a más de 50 kilómetros de la ciudad de Laprida.

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En ese marco, Kicillof afirmó: “Para nosotros es una enorme alegría hacer esta celebración tan importante hoy en San Jorge, un pequeño pueblo rural de Laprida, para dar visibilidad y poner en valor el esfuerzo diario de cientos de localidades y parajes del interior bonaerense”. “Estamos aquí porque esta es nuestra manera de gobernar: caminamos, escuchamos y estamos cerca de los vecinos, dando la cara y trabajando para llevar bienestar a todos los rincones de la provincia”, agregó.

“Aquí, en localidades pequeñas y lejanas de las grandes ciudades, la igualdad de oportunidades se construye con un Estado presente para mejorar los accesos, crear trabajo y poner en valor la salud y la educación pública”, expresó el Gobernador y añadió: “Por eso, a pesar de un Gobierno nacional que busca asfixiarnos, nosotros seguimos consolidando las políticas públicas para que nadie tenga que abandonar su comunidad en busca de un futuro mejor”.

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El acto se realizó en la plaza San Martín del pueblo, donde toda la comunidad educativa local y las familias se reunieron para acompañar a los estudiantes que cursan el 4° grado en las escuelas primarias N°2 y N°19. El mandatario estuvo acompañado de la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; el intendente local, Alfredo Fisher; y la directora de la Escuela Primaria Nº2, Nidia Sisti.

Al respecto, Fisher destacó: "Hoy es un día histórico porque es la primera vez que un Gobernador visita San Jorge: en los distritos pequeños es imprescindible una presencia fuerte del Estado para que la comunidad se desarrolle". En tanto, la directora Sisti subrayó: “Agradecemos profundamente al Gobernador por acompañar a la comunidad de San Jorge: su visita es un estímulo para seguir trabajando con dedicación y con la convicción de que la educación es una herramienta fundamental para construir futuro”.

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Durante la jornada, se firmó un convenio en el marco del Programa Puentes para la adquisición de equipamiento para el Centro Universitario Municipal que contempla computadoras, impresoras, microscopio binocular, kit de iniciación robótica y pantallas interactivas, entre otros dispositivos.

Visita a Benito Juárez

Luego, el gobernador Kicillof encabezó junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, la inauguración de un nuevo Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en Benito Juárez.

Además, acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el intendente local, Julio Marini, inauguró la obra de ampliación del Centro Regional Universitario.

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Kicillof inauguró un nuevo Centro de Desarrollo Infantil en Benito Juárez

En ese marco, Kicillof destacó: “Estamos inaugurando un Centro de Desarrollo Infantil que fue interrumpido por un Gobierno nacional que solo sabe de planillas de Excel y cálculos matemáticos: seamos conscientes de que cada obra pública que paralizan significa quitarles recursos a los pibes para ponerlos al servicio del endeudamiento y la especulación financiera”. “Les piden sacrificios a nuestro pueblo, pero la realidad es que el supuesto superávit que dice tener Milei es el déficit de las familias, de los jubilados y de todo el interior bonaerense”, agregó.

“Hoy también celebramos la construcción de un centro universitario que va a permitir que más de 600 pibes y pibas puedan acceder a un título en su pueblo: se trata de una política fundamental de inclusión, igualdad de oportunidades y arraigo”, sostuvo el Gobernador y añadió: “Frente a la prédica del individualismo y el abandono de un Gobierno nacional que no se hace cargo de la educación y la salud pública, aquí en Benito Juárez demostramos que es necesario un Estado presente, solidario y que acompañe el esfuerzo de su pueblo”.

Julio Marini

El nuevo CDI “Dora Noemí Alfonsí” -obra que había sido paralizada por el Gobierno nacional y fue reactivada por la Provincia- cuenta con lactario, sala para niños de 2 y 3 años, tres patios, comedor y cocina. Las instalaciones permitirán complementar la asistencia de la Unidad de Desarrollo Infantil del distrito en materia de alimentación, acompañamiento y enseñanza. En ese marco, se firmó un convenio para implementar 16 nuevas becas de jardín maternal comunitario.

En tanto, la ampliación del Instituto del Sudoeste, donde funciona el Centro Regional Universitario, se llevó adelante con financiamiento del Programa Puentes y contempló la construcción de un nuevo aula magna, hall de acceso y depósito.

Por su parte, Marini sostuvo: “Inauguramos este espacio para las infancias, ampliamos el centro universitario, asfaltamos más de 300 cuadras y avanzamos con el saneamiento del basural a cielo abierto: mientras a nivel nacional tenemos una gestión totalmente ausente que paraliza obras, todo esto es consecuencia de un Gobierno provincial comprometido con mejorar la calidad de vida de los vecinos”.

Durante la jornada, el Gobernador y el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, recorrieron la obra de remodelación de la guardia del Hospital Municipal “Eva Perón”, que contempla un nuevo área de internación, dos habitaciones, la ampliación del shockroom y un espacio para el guardado de ambulancias. En tanto, las autoridades entregaron la habilitación y la ampliación de concurrentes al Centro de Día “Despertares”.