El Gobierno nacional destinó más de $1.046 millones a diez municipios de la provincia de Buenos Aires que resultaron afectados por inundaciones durante 2025, en el marco de la emergencia agropecuaria declarada por los excesos hídricos registrados a lo largo del año.

Ads

La asistencia fue formalizada a través de la Resolución 250/2025 y contempla el envío de Aportes No Reintegrables a diez distritos bonaerenses con fuerte perfil productivo: Laprida, Roque Pérez, Carlos Tejedor, Las Flores, Carlos Casares, General Guido, Veinticinco de Mayo, Bolívar, Monte y 9 de Julio, informó la secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca que encabeza Sergio Iraeta.

En todos los casos, se trata de zonas donde las lluvias persistentes provocaron anegamientos prolongados, deterioro de caminos rurales y severas pérdidas en la producción agrícola y ganadera.

Ads

La transferencia se realiza bajo el paraguas de la Ley Nacional N° 26.509, que creó el Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios.

La normativa habilita la puesta en marcha del Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (FONEDA), un instrumento diseñado para asistir a provincias y municipios cuando los fenómenos climáticos superan la capacidad de respuesta local.

Ads

De acuerdo con la información oficial, los recursos apuntan a acompañar la recuperación productiva y a atender demandas urgentes vinculadas con la infraestructura rural, el sostenimiento de la actividad agropecuaria y el impacto social que generan este tipo de contingencias.