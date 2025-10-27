Las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre dejaron más que un simple resultado: también dejaron curiosidades y sorpresas que muestran cómo se está reconfigurando el mapa político bonaerense. La Libertad Avanza (LLA) se consolidó como la gran ganadora provincial, imponiéndose en 99 de los 135 municipios y desplazando a Fuerza Patria del primer lugar.

Uno de los casos más llamativos se dio en Laprida, un municipio de poco más de 9.000 habitantes, donde La Libertad Avanza se impuso por un solo voto: 2.793 contra 2.792 de Fuerza Patria. La diferencia mínima generó sorpresa entre vecinos y analistas, que destacaron cómo cada sufragio puede definir una elección en los distritos más chicos.

De acuerdo al escrutinio provisorio, con el 100% de las mesas escrutadas, la fuerza libertaria obtuvo el 44,41% de los votos, seguida muy de cerca por Fuerza Patria con el 44,39%. Detrás se ubicaron Coalición Cívica - ARI (3,11%), el Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad (1,66%), Propuesta Federal para el Cambio (1,41%), Provincias Unidas (1,31%) y el Frente Patriota Federal (0,71%).

Aunque los números son finales, aún no fueron oficializados por la Junta Electoral, que deberá confirmar el resultado en los próximos días. Desde la cuenta local Noticias de Laprida calificaron el resultado como una “histórica elección de la Alianza La Libertad Avanza”, destacando que “ganó por un solo voto en nuestra ciudad y dio el golpe en este domingo electoral”.

En la elección anterior, en septiembre, el peronismo había logrado imponerse en el distrito. Esta vez, el voto libertario logró revertir esa tendencia, confirmando la ola violeta que atravesó gran parte del territorio bonaerense.

