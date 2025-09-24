El trágico choque frontal entre un automóvil y un camión se produjo este miércoles (24 de septiembre) a primera hora, en la ruta 51.

Ads

Las identidades de los fallecidos son Joaquín Asspel Grill, de 14 años, y su madre, Verónica Grill, de 54 años.

Joaquín jugaba al básquet en el Club Bahiense del Norte. La institución anunció que, en señal de duelo, suspendió todas sus actividades previstas para la jornada.

Ads

La otra víctima es Verónica Grill, de 54 años, madre del chico.

El choque fue frontal entre el automóvil donde iban los fallecidos, a la altura del kilómetro 518 de la Ruta Provincial 51, conocida en la zona como la “Curva de Sarachu”.

Ads

Según los primeros reportes, el impacto fue de una magnitud tal que el vehículo de menor porte se incendió; dos ocupantes quedaron atrapados y murieron calcinados en el lugar.

Una tercera persona que viajaba en el auto logró salir por sus propios medios y fue trasladada de urgencia al Hospital Municipal “Pedro S. Sancholuz” de Laprida, donde permanece internada en terapia intensiva con pronóstico reservado. El conductor del camión salió ileso.