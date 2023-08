Acá se puede ver como prendieron fuego el supermercado en Moreno, Argentina. Definitivamente La Purga de los villeros que salen a robar en vez de trabajar y se cagan en el que se rompe el lomo trabajando pic.twitter.com/QzGrkrtzuI — Ewww (@Trastoewwww) August 23, 2023

Durante este martes se produjeron al menos 56 detenciones en territorio bonaerense por intentos de saqueo a comercios y supermercados. La información fue confirmada anoche por el propio Ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni. En ese marco, en distintas localidades se montaron operativos de seguridad ante el temor de robos masivos.

En Moreno, un grupo de personas que portaba palos llegó hasta un supermercado con la intención de robar y destruir todo. Ocurrió en un comercio chino ubicado en la localidad de La Reja. Los asaltantes ingresaron rompiendo la reja de seguridad y la puerta de ingreso. Se apoderaron de todo lo que estaba a su paso y al retirarse prendieron fuego el local.

TN en un supermercado saqueado en Moreno. pic.twitter.com/Dyv5Rc8Ux1 — Bracesco (@Bracesco2023) August 23, 2023

“Llevaban llenos los autos, cargaban todo lo que podían. Creo que hasta la computadora. La registradora o algo de eso, lo sacaron también. Bueno, se escuchaban los tiros, así espaciadamente, se escuchaba: ‘pam, pam’. La policía no vino hasta la tercer llamado, que yo dije que manden a los bomberos porque lo prendieron fuego”, contó una vecina en radio La Red.

En tanto, la cuñada del dueño del supermercado atacado contó que a pesar del mal momento que pasaron, no hubo heridos. "Tuve mucho miedo, hace 15 años estoy acá y es la primera vez que me pasa... se llevaron todo. No nos lastimaron. Primero tiraron piedras, después prendieron fuego y tiraron la puerta”, explicó Elena en declaraciones al canal TN.

Moreno hace una hora pic.twitter.com/55n8Uusves — Alejandro Cancelare (@alecancelare) August 23, 2023

Por su parte desde el municipio que gobierna Mariel Fernández lanzaron un comunicado: “Durante el día de hoy desde distintos perfiles se estuvo convocando a falsos saqueos. A partir de las 19.00 hubo diferentes focos de robos organizados a distintos comercios. Ocho personas fueron detenidas y serán investigadas por los delitos cometidos en la UFI3 y UFI4″.

“Se aportarán todos los elementos correspondientes para que la Justicia avance con la investigación y que el peso de la ley recaiga sobre los responsables de los delitos. Se seguirá trabajando toda la noche”, agregaron desde la intendencia. Además, anoche Berni se movilizó en helicóptero hasta el Club Mariano Moreno para monitorear de cerca la situación.