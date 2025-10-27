El intendente de Ensenada, Mario Secco, salió al cruce de las críticas internas en el peronismo bonaerense tras la derrota electoral y respaldó al gobernador Axel Kicillof por haber desdoblado las elecciones provinciales. En declaraciones radiales, apuntó contra un sector del kirchnerismo que —según dijo— “usa a los intendentes como chivo expiatorio”.

“Es una barbaridad que nos quieran decir que nos borramos”, lanzó Secco en diálogo con Urbana Play, luego de que dirigentes cercanos a Cristina Kirchner cuestionaran la falta de protagonismo de los jefes comunales en la campaña.

“Los que hablan de que nos borramos, hay que preguntarles qué hicieron ellos. Yo no mezquiné nada en la campaña, y otros lo único que hacen es hablar con los medios”, agregó el intendente ensenadense.

El jefe comunal también defendió al mandatario bonaerense: “Me da bronca cuando quieren gastar al gobernador y nos toman de punto a nosotros. Fuimos las mulas mucho tiempo. Cuando ganábamos por 40 puntos, el que ganaba era otro”.

Además, remarcó que el adelantamiento de las elecciones fue “un acierto del gobernador” porque “puso en valor a los intendentes y la gobernación”.

Consultado por los dichos de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, tras conocerse los resultados, Secco fue tajante: “Usted la conoce, ella piensa de una manera y nosotros de otra”.

En otra entrevista, en Radio 10, el dirigente de Fuerza Patria subió el tono: “Se quieren limpiar el culo con nosotros. ¿A dónde estuviste vos mientras recorríamos nuestras calles? No quieren reconocer que a veces las estrategias no dan resultado”.

El intendente también criticó la implementación del nuevo sistema de Boleta Única de Papel, al que calificó como “una porquería”. “La gente se confundía y no entendía de qué manera votar. Había candidatos que no conoce nadie en Ensenada y llevaron 1000 puntos. Hubiésemos tenido algunos puntos más si íbamos con la manera de votar anterior”, afirmó.

Incluso, ejemplificó con ironía: “Hay gente que votó a Samid, se llevó 500 votos porque tenía la bandera argentina”.

El enojo de Secco se produce después de que La Libertad Avanza —con Diego Santilli como candidato— resultara la fuerza más votada en la provincia de Buenos Aires, con menos del 1% de diferencia sobre Jorge Taiana, de Fuerza Patria.

En ese contexto, el espacio peronista solo se impuso en 36 municipios bonaerenses, y Ensenada fue donde ganó con mayor diferencia, obteniendo el 52,85% de los votos contra el 32,03% de su rival.