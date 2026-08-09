Martín Sabbatella
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"Se perdió el rumbo": con críticas a Ghi, Sabbatella lanza su candidatura en Morón y se prepara para volver en 2027
Martín Sabbatella: "El partido judicial le impide ser candidata, pero el liderazgo de Cristina no lo define la Corte"
Continúa la ola de renuncias antes del 10 de diciembre: Raverta, Marcó del Pont, Sabbatella y otros secretarios
Kicillof en Morón: "Que nuestro pueblo tome dimensión de los riesgos de una derecha que viene por los derechos"
UxP estrenó sello en Morón: "En el peronismo estamos a la par, no hay nombres mágicos ni salvadores”, dijo De Pedro
Desde ACUMAR, Sabatella entregó nuevos camiones al Intendente Ghi para la gestión de residuos en Morón
Bajo la premisa "Cristina es esperanza", Sabbatella llamó a la militancia a "salir a romper con la proscripción"
Marcos Paz: Sabbatella y Curutchet supervisaron tareas de perfilado en arroyos coordinadas con Acumar
Al grito de "Cristina presidenta", Máximo Kirchner reapareció en Morón bajo estrictas medidas de seguridad
La interna del Frente de Todos pudo hasta con Los Irrompibles: Radicales K dejaron a Santoro y lanzaron nuevo espacio
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