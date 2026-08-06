Sebastián Abella
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A contramano del pedido de Caputo y Milei, concejales libertarios buscan mantener la tasa vial en un municipio aliado
La polémica por unos terrenos entre vecinos de Campana y el intendente Abella llegó a los medios nacionales: qué pasó
Campana: UxP dice que Abella tiene "indignación selectiva" tras reincorporar a funcionario denunciado por abuso sexual
En Campana todo queda en familia: El Intendente Abella pide un mes de licencia y asume su hermana como interina
Campana: El Municipio continúa trabajando intensamente para normalizar la situación tras el temporal
El intendente PRO de Campana, Sebastián Abella, dijo que votará a Massa en el balotaje "por respeto a la democracia"
Corte de boleta de JxC en la Primera Sección: Gran tijeretazo a favor de Massa o Milei en San Miguel y Tres de Febrero
13 concejales de JxC, 6 de UxP y 1 de LLA: Así quedará conformado el nuevo Concejo Deliberante de Campana
Aplastante triunfo de Sebastián Abella en Campana: le sacó más de 30 puntos al segundo candidato más votado, de UxP
Elecciones Generales 2023: En la Primera Sección, donde Milei no hace pie, UxP busca repetir lo logrado en las PASO
Elecciones PASO 2023: La Primera Sección vota diputados, intendentes, concejales y consejeros escolares
Santilli prometió derogar "el decreto que permite a los delincuentes usar celulares desde las cárceles"
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