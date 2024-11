Una grave denuncia está agitando al municipio bonaerense de Campana. Vecinos de la zona acusan al intendente Sebastián Abella de haber tomado 70 hectáreas de terrenos privados para fines comerciales personales, utilizando "matones" y la fuerza policial, sin ningún tipo de documentación que respalde su accionar. El conflicto llegó a los medios nacionales, y los habitantes de la ciudad siguen atentos las novedades en torno a esta situación.

El escándalo comenzó cuando el propietario de los terrenos afectados, identificado como Juan, llegó a su propiedad y descubrió que en sus lotes se estaba construyendo un barrio. "Un desastre el municipio. Llegué y me encontré con una empresa que está haciendo los trabajos y que ingresó a los terrenos sin autorización alguna, aparentemente mandados por la municipalidad, con matones y policías que le franquearon la entrada", relató Juan en una entrevista con el canal Crónica. El propietario destacó que, a pesar de tener "todos los papeles en regla", los trabajadores no le mostraron ningún permiso ni autorización para comenzar las obras. "Jamás me dijeron que contaban con algún documento que los avalara para empezar con las obras, algo lógico, porque de mi parte jamás hubo un consentimiento", remarcó.

Además, Juan explicó que los terrenos estaban completamente "perimetrados como corresponde", pero los agentes de policía "arrancaron los postes y sacaron el alambrado". Según contó, algunos vecinos fueron testigos de lo sucedido y alertaron al dueño de los lotes sobre lo que estaba ocurriendo. "Por suerte hubo vecinos que los vieron y rápidamente me llamaron", agregó el titular de las tierras en declaraciones televisivas.

Juan mostró su indignación al contar que "lo único que me dijeron fue que tenían que hacer un barrio y que los mandaba la municipalidad". Según el dueño, no fue consultado en ningún momento sobre el proyecto ni se le presentó algún tipo de acuerdo formal. "Yo tengo un testimonio de escritura por supuesto a nombre mío, con los planos correspondientes y demás. Soy propietario legítimamente y de pronto vengo y me encuentro con que quieren levantar un barrio en mis lotes sin haberme consultado nada", aseguró.

De acuerdo a lo que informó Crónica, hasta el momento el intendente Abella no brindó ninguna declaración pública sobre esta situación, mientras que los vecinos continúan exigiendo respuestas y la intervención de las autoridades judiciales para frenar lo que consideran una "usurpación ilegal".