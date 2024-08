Durante la última sesión del Honorable Concejo Deliberante de Campana, se vivió un tenso debate cuando el bloque Unión por la Patria presentó un proyecto para expresar su preocupación por la denuncia de violencia de género contra el ex Presidente de la Nación, Alberto Fernández. Sin embargo, el bloque oficialista de Juntos y La Libertad Avanza rechazó tratar el tema en el momento, bloqueando la discusión.

En ese contexto, la concejal Julieta Ramírez también pidió que se tratara un expediente relacionado con la decisión del intendente Sebastián Abella de reincorporar a su equipo al ex secretario de Comunicación, Martín Seguin, quien enfrenta una causa judicial por abuso sexual y coacción que fue elevada a juicio. Nuevamente, Juntos y La Libertad Avanza impidieron que el tema se discutiera en el recinto.

Desde el bloque peronista, criticaron que se rechace tratar ambos casos, señalando que "no se puede tener una indignación selectiva". Para ellos, tanto Alberto Fernández como Martín Seguin deben ser repudiados por actos de violencia de género. “La violencia patriarcal afecta a toda la sociedad, y no vamos a permitir una doble vara en este Concejo Deliberante”, enfatizó la edil de La Cámpora, según publicó EnlaceCrítico.



"Es grave que el intendente Abella no solo guarde silencio, sino que también bloquee cualquier intento de discutir públicamente el caso de Seguin, quien fue reincorporado a pesar de que la investigación judicial sigue en curso con nuevas pruebas en su contra", agregó Ramírez. Finalmente, desde el bloque peronista repudiaron que personas acusadas de delitos como el abuso sexual “sean premiadas con cargos públicos”.