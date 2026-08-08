Victoria Tolosa Paz
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Tolosa Paz: "En 10 meses, Milei provocó dos pandemias juntas en los niveles de aumento de la pobreza y la indigencia"
Tolosa Paz en la asunción de Milei como presidente: “Pedimos perdón por todo lo no hecho y por todo lo que nos faltó”
Massa: "No sólo daremos de baja los planes sociales de quienes viajaron en cruceros, también vamos a difundir nombres"
Diputados sancionó la creación de cinco Universidades y tres son en la Provincia: estarán en Ezeiza, Pilar y el Delta
Victoria Tolosa Paz reconoció que “Cristina y Alberto se corrieron” de la campaña: "Está bien que Massa sea la figura"
En conferencia de prensa, Tolosa Paz brinda detalles del refuerzo de la Prestación Alimentar anunciado por Massa
Massa ordenó la baja de planes sociales de beneficiarios involucrados en robos a comercios bonaerenses
Inundación en La Plata: “Estamos asistiendo a las familias por medio del Estado”, aseguró Tolosa Paz
Luis D’Elía asegura que los comedores populares “no dan abasto” pero defendió a la Ministra de Desarrollo Social
Cagliardi confirmó que quiere "ser intendente de nuevo" y ¿ninguneó a Tolosa Paz?: "Gobernador ya tenemos"
Se caldea la interna oficialista: la Junta Electoral de Unión por la Patria rechazó la impugnación de Scioli
Elecciones 2023: Daniel Scioli y Victoria Tolosa Paz oficializan precandidaturas en un acto en el Teatro ND
Pablo Zurro durísimo contra Tolosa Paz: “Tendría que haber ido de consejera escolar, no tiene votos”
Scioli quiere impugnar el reglamento de Unión por la Patria en la Provincia: Vence el plazo y evalúan judicializar el reclamo
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