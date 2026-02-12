La diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) calificó como un “mamarracho jurídico” el proyecto de Reforma Penal Juvenil que se debate en la Cámara de Diputados y que propone bajar la edad de imputabilidad a 14 años.

Durante la sesión especial en la que el oficialismo logró quórum para abrir el debate, la legisladora bonaerense apuntó directamente contra la hoy senadora nacional Patricia Bullrich, a quien acusó de haber impulsado la iniciativa con fines electorales.

“Es una ley que puede servir para una campaña electoral, pero no para resolver el problema”, afirmó.

Tolosa Paz cuestionó la consigna “delito de adulto, pena de adulto” y sostuvo que se trata de una postura contraria a la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene rango constitucional en Argentina.

“Quieren cárcel y bala para niños”

En uno de los tramos más duros de su intervención, la diputada sostuvo que el oficialismo impulsa una lógica de “cárcel y bala para niños”, mientras —según planteó— se desarticulan políticas públicas de contención.

“Desarmaron el sistema de promoción y protección de derechos y ahora traen como respuesta la cárcel”, expresó.

Además, remarcó que el contacto temprano con el sistema penal perjudica a los adolescentes y defendió un sistema especializado, con enfoque diferenciado y proporcional.

El recuerdo del caso Kim Gómez en La Plata

Tolosa Paz también mencionó el caso de Kim Gómez, ocurrido en La Plata, donde un menor no punible estuvo involucrado en un hecho gravísimo que terminó con la muerte de la pequeña. Señaló que las víctimas “esperan una respuesta seria” y cuestionó los cambios en la edad propuesta por el oficialismo.

“No se puede cambiar la edad como si fuera un juego de cartas”, lanzó.

La propuesta de Unión por la Patria

El bloque de Unión por la Patria presentó un dictamen propio que establece la punibilidad entre los 16 y 18 años, con una pena máxima de 10 años para delitos graves, bajo un sistema especializado y con progresividad de la pena.

También plantea fortalecer el sistema de protección integral de derechos, aplicar herramientas de la Ley de Salud Mental en casos de consumo problemático y garantizar espacios diferenciados de las cárceles de adultos.

El debate por la Reforma Penal Juvenil continúa y promete una jornada extensa en el Congreso, con impacto directo en la provincia de Buenos Aires, donde se concentra una parte central de las causas penales juveniles del país.