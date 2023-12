La ministra saliente de Desarrollo Social y flamante diputada nacional electa, Victoria Tolosa Paz, pidió disculpas en su despedida como funcionaria de Alberto Fernández al llegar al Congreso para presenciar el acto de asunción de Javier Milei como presidente. “Perdón por todo lo no hecho y por todo lo que nos faltó”, señaló la oriunda de la ciudad de La Plata al ser abordada por periodistas de distintos medios.

“Hoy estamos celebrando el período más largo e ininterrumpido de democracia en la joven historia de nuestro país, no es un dato menor. Hace 40 años, muchos de nosotros éramos niños y niñas, llorábamos con Raúl Alfonsín siendo presidente electo, saliendo de aquella trágica dictadura cívico-militar. Hoy nos da mucho orgullo nuevamente ver a la democracia, viva, con sus tensiones, con sus distintas miradas, pero fortalecida”, indicó.

Al ser consultada sobre su visión de lo que se viene, dijo: “Avizoro un trabajo de mucha responsabilidad. Toda la transición en este tiempo con Pablo de la Torre, con quien he tenido las reuniones de transición, quien va a reemplazarme en lo que va a llamarse Secretaría de Desarrollo Social, habla, por lo pronto, de una transición muy ordenada, garantizando paz social para el mes de diciembre”.

“Ustedes saben que nuestro ministerio, en lo que se conoce como los cortes de los planes sociales, toda esa motosierra que impactó, en todo caso, es una imagen que asustó mucho a sectores muy vulnerables. Bueno, trabajamos con mucha responsabilidad, que es lo que necesitan, garantizar paz social, continuar el programa de asistencia a los más vulnerables. Es la misión que me ha expresado Pablo de la Torre”, agregó.

“Mañana mismo, a la mañana, haremos un traspaso de equipos, muy temprano a la mañana, para darle tranquilidad, no solamente a los trabajadores del ministerio, sino, fundamentalmente, a quienes los debemos, que es el pueblo que no tiene trabajo, que no tiene ingresos y necesita, paulatinamente, el acompañamiento del Estado. Y creo que esos valores de acompañar van a estar, por lo menos, en este inicio, tal cual me lo ha expresado Pablo de la Torre”, anticipó la dirigente peronista.

Más tarde, a Tolosa Paz le preguntaron cómo se retira de esta etapa, a lo que respondió: “Me retiro diciendo gracias por todo lo hecho, el acompañamiento, no solamente de las capillas, de los colegios, de los clubes de barrio, de las instituciones intermedias. Y, fundamentalmente, perdón, perdón, por todo lo no hecho, por todo lo que nos faltó”.

En ese contexto, la ex candidata a intendenta de La Plata sostuvo que se retira “con la humildad de saber que, nuevamente, en este Parlamento, tendrán voz los sectores que no quieren, obviamente, el ajuste, que no quieren la represión, que no quieren el negacionismo, que no quieren, justamente, dar un solo paso atrás en materia de garantizar derechos a una población que sufre día a día en este país”.

Por último, a una de las personas más cercanas a Alberto Fernández le consultaron cuál será el rol del peronismo en el Gobierno de Milei, y en ese marco respondió: “De la oposición, de nuestro bloque político, el rol será de responsabilidad, trabajo y convicción para defender al 44% de nuestros ciudadanos que nos votaron para ponerle voz en este Parlamento”. “Y para adentro del peronismo, un fuerte debate interno para poder reconstruir la fuerza que nosotros necesitamos, que representa a las mayorías en este país”, concluyó.