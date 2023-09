A menos de dos meses de las elecciones generales, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, reconoció este viernes que la vicepresidenta Cristina Kirchner y el presidente Alberto Fernández "se corrieron" de la campaña electoral. "Cuando protagonizaban decían que tenían que dejar espacio y correrse", cuestionó.

"Alberto Fernández el día que dijo 'no soy candidato', para muchos quedó diluido y para nosotros fue muy importante que la centralidad la tomara Sergio Massa. En ambos casos, Alberto y Cristina, se han corrido", enfatizó Tolosa Paz esta mañana en declaraciones radiales al medio Futurock.

"Lo mismo que dicen de la vicepresidenta 'no habla, dónde está, se la vio solamente tres veces'. Cuando habla porque habla y cuando no habla porque no habla. En el caso del Presidente, hay una carga de 'Alberto debe protagonizar', pero cuando protagonizaba decían que tenía que dejar espacio y correrse".

Para Tolosa Paz, está "muy bien" que el ministro de Economía y aspirante presidencial del oficialismo, Sergio Massa, tenga "un rol protagónico" en la contienda electoral. En esa línea, la funcionaria albertista aseguró que fue “una decisión acertada dejar que Sergio sea la figura que concentre la atención”.