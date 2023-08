La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, dijo que el Estado está asistiendo a los damnificados y celebró que entre municipio y gobernación no se echaron la culpa en medio del temporal.

"Nosotros tenemos dos centros de distribución para repartir los alimentos, estamos asistiendo a las familias por medio del estado sin la intervención de terceros, recorriendo todos los barrios. No hay mano del mercado invisible, defendemos al estado y no lo van a sacar", explicó Tolosa Paz en diálogo con Splendid AM990.

"Los vecinos y vecinas nos piden respuestas, vamos a estar varios días para que los afectados vuelvan a la normalidad. Pasa mucho que no se cuentan los evacuados por las cercanías de la familia a dónde acudir ante la situación, eso no lo reconocen, no hay 250, hay más de 1000", amplió.

Las personas damnificadas son asistidas con la entrega de alimentos, elementos de higiene y de emergencia y se están organizando centralizadamente cuatro centros de evacuados.

"Valoro que ayer valió la responsabilidad de la gobernación y la municipalidad, no nos echamos la culpa, pusimos el cuerpo. ¿Qué haríamos sin la policía? Que ayer hizo un trabajo importante, ¿Qué haríamos sin el Ministerio de Desarrollo Social? La población debe entender su rol", concluyó la ministra de Alberto Fernández.