Resultados Elecciones Legislativas 2025: Cómo se reparten las 46 bancas en Diputados
En las secciones 2ª, 3ª, 6ª y 8ª se renovaron 46 bancas. Fuerza Patria obtuvo 21, La Libertad Avanza 18, mientras que Hechos, Somos Buenos Aires y el Frente de Izquierda completaron la representación.
Las elecciones legislativas del 7 de septiembre definieron la renovación de la Cámara de Diputados bonaerense. En total, se eligieron 46 bancas en cuatro secciones electorales: la 2ª, 3ª, 6ª y 8ª.
En la 2ª Sección, que incluye municipios del norte bonaerense, se repartieron 11 bancas: Fuerza Patria, encabezada por Diego Nanni obtuvo 4, La Libertad Avanza con Natalia Blanco a la cabeza también obtuvo 4 y la flamante fuerza Hechos del intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia se quedó con las 3 restantes.
La 3ª Sección, que concentra a los distritos más populosos del conurbano, renovó 18 bancas. Allí Fuerza Patria, encabezada por la vicegobernadora Verónica Magario ganó 10, La Libertad Avanza con Bondarenko como cabeza de lista se quedó con 6 y el Frente de Izquierda–Unidad que llevaba a Nicolás del Caño primero en la lista, obtuvo 2 bancas.
En la 6ª Sección, que abarca el sur de la Provincia, se eligieron 11 diputados. La Libertad Avanza con Oscar Liberman a la cabeza, se quedó con 5, Fuerza Patria que llevaba a Enrique Dichiara como primer candidato, con 4 y Somos Buenos Aires que tenía a José De Leo como cabeza de lista, con 2.
Finalmente, en la 8ª Sección, correspondiente a la ciudad de La Plata, se repartieron 6 bancas de manera equitativa: 3 para Fuerza Patria, encabzada por Juan Ariel Archanco y 3 para La Libertad Avanza que tenía a Francisco Adorni como primer candidato.
En total Fuerza Patria cosechó 21 bancas, La Libertad Avanza 17, Hechos 3, el Frente de Izquierda 2 y Somos Buenos Aires 2.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión