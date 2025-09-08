Las elecciones legislativas del 7 de septiembre definieron la renovación de la Cámara de Diputados bonaerense. En total, se eligieron 46 bancas en cuatro secciones electorales: la 2ª, 3ª, 6ª y 8ª.

En la 2ª Sección, que incluye municipios del norte bonaerense, se repartieron 11 bancas: Fuerza Patria, encabezada por Diego Nanni obtuvo 4, La Libertad Avanza con Natalia Blanco a la cabeza también obtuvo 4 y la flamante fuerza Hechos del intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia se quedó con las 3 restantes.

La 3ª Sección, que concentra a los distritos más populosos del conurbano, renovó 18 bancas. Allí Fuerza Patria, encabezada por la vicegobernadora Verónica Magario ganó 10, La Libertad Avanza con Bondarenko como cabeza de lista se quedó con 6 y el Frente de Izquierda–Unidad que llevaba a Nicolás del Caño primero en la lista, obtuvo 2 bancas.

En la 6ª Sección, que abarca el sur de la Provincia, se eligieron 11 diputados. La Libertad Avanza con Oscar Liberman a la cabeza, se quedó con 5, Fuerza Patria que llevaba a Enrique Dichiara como primer candidato, con 4 y Somos Buenos Aires que tenía a José De Leo como cabeza de lista, con 2.

Finalmente, en la 8ª Sección, correspondiente a la ciudad de La Plata, se repartieron 6 bancas de manera equitativa: 3 para Fuerza Patria, encabzada por Juan Ariel Archanco y 3 para La Libertad Avanza que tenía a Francisco Adorni como primer candidato.

En total Fuerza Patria cosechó 21 bancas, La Libertad Avanza 17, Hechos 3, el Frente de Izquierda 2 y Somos Buenos Aires 2.

Diputados electos por sección y fuerza 2ª Sección (Diputados) ▾ Fuerza Patria (4) NANNI, Diego Eduardo

FLORES YANZ, Evelyn Marlen

PUGLELLI, Carlos Javier

ROMERO, Cintia Veronica La Libertad Avanza (4) BLANCO, Natalia Miriam

MORILLO, Pablo Ezequiel

CORVINO, Analia Ester

RABINOVICH, Alejandro Daniel Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social (3) PASSAGLIA, Manuel

BUSTOS, Maria Paula

MATEUCCI, Ignacio Fernando 3ª Sección (Diputados) ▾ Fuerza Patria (10) MAGARIO, Veronica Maria

TIGNANELLI, Facundo Miguel

MENDOZA, Mayra

CASCALLARES, Mariano

RASQUETTI, Ayelen Itati

VIVONA, Luis Omar

LIMONE, Maria Eva

GALVAN, Jose Renaldo

BARREIRO, Romina Melisa

VAZQUEZ, Roberto Ramon La Libertad Avanza (6) BONDARENKO, Maximiliano Ivan

SOTOLANO, Maria Angel

ONTIVEROS, Alberto Luis

RETAMOSO, Maria Florencia

SOTELO LARCHER, Nahuel

BONTEMPO, Leticia Ines Frente de Izquierda (2) DEL CAÑO, Nicolas

SCHLOTTHAUER, Monica Leticia 6ª Sección (Diputados) ▾ La Libertad Avanza (5) LIBERMAN, Oscar Eduardo

PANNELLI, Carla

GAY, Héctor Norberto

VITALE, Mariela Silvina

CORIA, Gustavo Javier Fuerza Patria (4) DICHIARA, Enrique Alejandro

ALVADO, Maite Milagros

ACERBO, Esteban Alejandro

VANNELLI, Sofía Somos Buenos Aires (2) DE LEO, José Andrés

MINNAARD, Priscila 8ª Sección (Diputados) ▾ Fuerza Patria (3) ARCHANCO, Juan Ariel

IAÑEZ, Lucia

MALPELI, Juan Martin La Libertad Avanza (3) ADORNI, Francisco Jorge

QUINTERO CHASMAN, Julieta Elisabet

OSABA, Juan Esteban