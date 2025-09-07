Este 7 de septiembre se celebran las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires. No se votan intendentes ni gobernador: el turno es de diputados y senadores provinciales, además de concejales y consejeros escolares en cada municipio.
Son 672.483 los electores habilitados en la Sexta Sección Electoral, compuesta por 22 municipios del sur bonaerense, renuevan 11 bancas en la Cámara de Diputados provincial. La región se destaca por el peso de Bahía Blanca, polo económico y político de la zona, acompañada por distritos como Tres Arroyos, Coronel Rosales y Patagones.
Los distritos que integran la sección son: Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Bahía Blanca, Benito Juárez, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Daireaux, General Lamadrid, Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Laprida, Monte Hermoso, Patagones, Puán, Saavedra, San Cayetano, Tornquist, Tres Arroyos, Tres Lomas y Villarino.
Los protagonistas
Entre las demás listas se presentan: Construyendo Porvenir (Ana María Sosa), Partido Libertario (Jorge Omar Cusanelli), Valores Republicanos (Ariel Edgardo Scorolli), Es Con Vos Es Con Nosotros (Hernán González Becares), Alianza Potencia (Miguel Donadio), Unión Liberal (José Luis Giannasi), Unión y Libertad (Carlos Walter Alonso), Movimiento Avanzada Socialista (Paula Abal), Frente Patriota Federal (Miguel Rodari), Política Obrera (Carlos Grecco Strasheim) y Tiempo de Todos (Eber Irusta).
En total, son 15 listas oficializadas en la Sexta Sección que disputan las 11 bancas de diputados provinciales.
Clima electoral
Las elecciones bonaerenses de 2025 se desarrollan en un contexto de comicios desdoblados y concurrentes, con fuerte debate sobre el impacto político. El tema fue analizado en LaNoticia1.com y en esta nota explicativa. Además, el crecimiento de la 1ª Sección sobre la 3ª redefinió el mapa electoral bonaerense, aunque la 6ª conserva su peso en el sur provincial.
Listas 6ª Sección (Diputados provinciales)
Listas oficializadas – 6ª Sección (Diputados/as provinciales)
Fuente: Junta Electoral PBA (PDF provisto por la redacción). Desplegá cada fuerza para ver titulares y suplentes. Formato: Apellido, Nombre(s).
Construyendo Porvenir – Cabeza de lista: Sosa, Ana María ▾
Titulares
- 1. Sosa, Ana María
- 2. Luchetta, Raúl Eugenio
- 3. López, Marta Nélida
- 4. Martínez, Lorenzo Gustavo
- 5. Darguibel Larrea, Mirian Amanda
- 6. Herrera, Ángel Marcelo
- 7. Mendoza, Elba Ester
- 8. Di Yorio, Leandro Rodrigo
- 9. Prado, Susana Esther
- 10. Romero Verón, Norberto Sebastián
- 11. Rodríguez Auvot, Ilda Susana
Suplentes
- 1. Orellana, Rosendo Javier
- 2. Tort, Vanesa Soledad
- 3. Baiz, Marcelo Alejandro
- 4. Prado, Nadia Natalín
- 5. García, Sergio Leonel
- 6. Serante, Patricia Mabel
- 7. Miola, Nicolás Alejandro
- 8. Melchior, Liliana Mabel
Partido Libertario – Cabeza de lista: Cusanelli, Jorge Omar ▾
Titulares
- 1. Cusanelli, Jorge Omar
- 2. Ziaja, Ada Carolina
- 3. Rojas, Juan Damián
- 4. Rojas, Rosa Gisela
- 5. Baruá Amarilla, Gustavo Antonio
- 6. Acuña, Lorena Paola
- 7. Vivas, Claudio Adrián
- 8. Torres, Yamila Maite
- 9. Carrizo, Juan Víctor
- 10. Noguera, Iris Rocío
- 11. More, Lucas Aldo
Suplentes
- 1. Vera, Adriana Ramona
- 2. Bravo, Matías Daniel
- 3. Villalba, Isis Daiana
- 4. Illanes, Matías Ezequiel
Valores Republicanos – Cabeza de lista: Scorolli, Ariel Edgardo ▾
Titulares
- 1. Scorolli, Ariel Edgardo
- 2. Flamenco, Paula Gabriela
- 3. Griffith Hait, Enzo Agustín
- 4. Riffo, Katherine Yanet
- 5. Castro, Marcelo Fabián
- 6. Magallanes, Eva Mayra
- 7. Muñoz de Toro, Álvaro
- 8. Santos, Cintia Yanet
- 9. Varela, Jonatan Alberto Joaquín
- 10. Astudillo, Katherine Aldana
- 11. Regueira, Guillermo Ariel
Suplentes
- 1. Rau, Amelia M.
- 2. Romanelli, Francisco Andrés
- 3. Magallanes, Rosana Graciela
- 4. Alvarez, Alberto Ramón
- 5. Semper, Luciana
- 6. Morrinson, Gustavo Ariel
- 7. Bravo, Natalín Cecilia
Alianza Es Con Vos Es Con Nosotros – Cabeza de lista: González Becares, Hernán Sergio ▾
Titulares
- 1. González Becares, Hernán Sergio
- 2. Calla, Leticia Rosario
- 3. Alper, Jaime Isaac
- 4. Godoy, Vanesa Edith
- 5. Aguirre, Diego Fernando
- 6. Bono Luján, María Antonia
- 7. Lencina, Dante Ariel
- 8. Schönfeld, Nélida Ester
- 9. Stoessel, Roberto Adrián
- 10. Hueche, Ana Isabel
- 11. Rojas, Mariano Alejo
Suplentes
- 1. Espíndola, Mónica Beatriz
- 2. Ludueña, Luciano Alberto
- 3. García Ankudowicz, Gisela Noemí
- 4. Pellegrini, Sergio Eduardo
- 5. Uinchinao, Paula Patricia
- 6. Esteban, Marcelo Alberto
- 7. Sosa, Claudia Patricia
- 8. Coppolella, Mario Antonio
Alianza Potencia – Cabeza de lista: Donadio, Miguel A. R. ▾
Titulares
- 1. Donadio, Miguel A. R.
- 2. Almirón, Roxana Noemí
- 3. Mombelli, Franco Maximiliano
- 4. Busacca Montoya, Valeria Carla
- 5. Mascetti, Fernando Pablo
- 6. Estrada, Sonia Patricia
- 7. Jensen, Nicolás
- 8. Giménez, Sandra
- 9. Mutti, Jorge Marcelo
- 10. Burstein, Nidia Irene
- 11. Jaramillo, Daniel Oscar
Suplentes
- 1. Arena, Marisa Ana
- 2. Aznar, Carlos Enrique
- 3. Díaz, Cecilia
- 4. Lauret, Hugo Eduardo
- 5. Jaramillo, Nadia Noemí
- 6. Monferrer, Raúl Enrique
- 7. Christian, Sandra Belén
- 8. Bellozas, Gustavo Eduardo
Alianza La Libertad Avanza – Cabeza de lista: Liberman, Oscar Eduardo ▾
Titulares
- 1. Liberman, Oscar Eduardo
- 2. Pannelli, Carla
- 3. Gay, Héctor Norberto
- 4. Vitale, Mariela Silvina
- 5. Coria, Gustavo Javier
- 6. Coitinho, María Fernanda
- 7. Lan, Hao Yuan
- 8. Bedouret, Carola
- 9. Besada, Matías
- 10. Yañez, Claudia Andrea
- 11. Adler, Daniel Alejandro
Suplentes
- 1. Libertini, María Rosa
- 2. Urbani, David
- 3. Pedreira, Daiana Marina
- 4. Balero Reche, Nicolás Martín
- 5. Magariño, Ana Paula
- 6. Silva, Luis Gastón
- 7. Soñora Tello, Noelia Romina
- 8. Pérez Ponisio, Felipe José
Alianza Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad – Cabeza de lista: Zaris, Héctor Carlos ▾
Titulares
- 1. Zaris, Héctor Carlos
- 2. Savioli, Lorena
- 3. Conte, Néstor Juan
- 4. Gayone, Montserrat “Tata”
- 5. Canali, Gastón Alfredo
- 6. Zaris, Carla Salomé
- 7. Cappa, Juan Ángel
- 8. Torres, Mariana Isabel
- 9. Moya, Iván Matías
- 10. Lagleyze, Julia
- 11. Burachik, Gustavo Martín
Suplentes
- 1. Carra, Agostina Luana
- 2. Becerra, Sergio Alejandro
- 3. Blanco, María Luz
- 4. Sandoval, Nicolás Matías
- 5. Ricci, Florencia
- 6. Wagner, Leandro Hugo Martín
- 7. Robles, Rocío Jimena
- 8. Perriere, Hernán
Alianza Fuerza Patria – Cabeza de lista: Dichiara, Enrique Alejandro ▾
Titulares
- 1. Dichiara, Enrique Alejandro
- 2. Alvado, Maite Milagros
- 3. Acerbo, Esteban Alejandro
- 4. Vannelli, Sofía
- 5. Díaz, Álvaro
- 6. Riat, Miriam Elizabeth
- 7. Brusa, Gustavo Alberto
- 8. Trejo, Ángeles Belén
- 9. Orfaño, Nicolás
- 10. Ghigliani, María Gisela
- 11. Alcalá, David
Suplentes
- 1. Lacoste, María José
- 2. Arrúa, Juan José
- 3. Molina, Andrea
- 4. Carabajal, Rubén Horacio
- 5. Befumo, Franca
- 6. Zacconi, Bruno Javier
- 7. Visotsky, Valeria Edith
- 8. Amarante, Aarón Agustín
Alianza Somos Buenos Aires – Cabeza de lista: De Leo, José Andrés ▾
Titulares
- 1. De Leo, José Andrés
- 2. Minnaard, Priscila
- 3. García, Norberto Amílcar
- 4. Barda Schell, Trinidad
- 5. Dello Russo, Mariano Rafael
- 6. González, Catherine
- 7. Menna, Ariel Gustavo
- 8. Urruti, María Antonia
- 9. Ares, José María
- 10. Pignatelli, Marisa
- 11. Montero, Diego
Suplentes
- 1. Salar, Elisa Josefina
- 2. Fernandes Chamusco, Leonel Laureano
- 3. Tamagnini, Joana Esther
- 4. Pereyra, Mateo
- 5. Leiva, Patricia Haydée
- 6. Lemos, Juan Jesús
- 7. Indart, Maite
Alianza Unión Liberal – Cabeza de lista: Giannasi, José Luis ▾
Titulares
- 1. Giannasi, José Luis
- 2. Benítez, Evangelina
- 3. Pasqualetti, César Andrés
- 4. Aguilar, Silvana del Carmen
- 5. Martínez, Nicasio Jesús
- 6. Spitteler, Erika Romina
- 7. Ecke Follonier, Guillermo Enrique
- 8. Ramírez, Marcela de los Ángeles
- 9. Scheel, Roberto
- 10. Bugallo, Claudia Noemí
Suplentes
Alianza Unión y Libertad – Cabeza de lista: Alonso, Carlos Walter ▾
Titulares
- 1. Alonso, Carlos Walter
- 2. Coria, María Martha
- 3. Leprón, Ricardo Efraín
- 4. Romero, Andrea Teresa
- 5. Nieto, Juan Carlos
- 6. Elizondo, Lorena Patricia
- 7. Doré, Néstor Fabián
- 8. Reschini, Agostina
- 9. Mosegui, Silvio Ceferino
- 10. Studio, Martina Mariel
- 11. Studio, Franco Adrián
Suplentes
- 1. Mazzuchi, Viviana Mariel
- 2. Almeida Rodríguez, Juan Bautista
- 3. Dau, María Constanza
- 4. Altare, Claudio Fernando
- 5. Coliqueo, María Luján
- 6. Carle, Rubén Josué
Movimiento Avanzada Socialista – Cabeza de lista: Abal, Paula Gabriela ▾
Titulares
- 1. Abal, Paula Gabriela
- 2. Fernández, Eduardo Daniel
- 3. Panozzo, Oriana Lihuen
- 4. Pascuán, Daniel Homero
- 5. Smus, Jésica Alejandra
- 6. Cacheda Andrei, Franco Daniel
- 7. Orcesse, Romina Paula
- 8. Guagnini Tarelli, Tomás
- 9. Demundo, Mirta María
- 10. González, Lautaro Gabriel
- 11. Martynaitis, Rocío Daiana
Suplentes
- 1. Sánchez Davin, Juan Emilio
- 2. Blanco, Haydée Alicia
- 3. Córdoba, Gregorio
- 4. Neibert Tabbita, Camila Belén
- 5. Guagnini, Luciano Damián
- 6. Grieco, María Julieta
- 7. Tarelli Tunino, Ángel
- 8. Bernardi, Sandra A.
Partido Frente Patriota Federal – Cabeza de lista: Rodari, Miguel Ángel ▾
Titulares
- 1. Rodari, Miguel Ángel
- 2. Molina, Karina Luján
- 3. Bagnato, Walter Darío
- 4. Castillo, Verónica Inés
- 5. López, Hugo Antonio
- 6. Córdoba, Camila Aldana
- 7. López, Pedro Ignacio
- 8. Mendoza, Vanesa Emilse
- 9. Campos, Héctor Rogelio
- 10. Bravo, Lucía Delfina
- 11. Gentile, Roberto Fernando
Suplentes
- 1. Rodríguez, María Laura
- 2. Alonso, Luis Alberto
- 3. Benítez, Marilina Marta Cecilia
- 4. Pérez, Héctor Emanuel
- 5. Wirtz, Yésica Julia Soledad
- 6. Balderrama, Agustín Martín
- 7. Giusti, Corina Alejandra
- 8. Saavedra, Ricardo José Francisco
Partido Política Obrera – Cabeza de lista: Grecco Strasheim, Carlos Martín ▾
Titulares
- 1. Grecco Strasheim, Carlos Martín
- 2. Vega, Alejandra Alicia
- 3. Vitangeli, Horacio
- 4. González, Myriam Esther
- 5. Arroquy, Jorge Pedro
- 6. Ortiz, Malena
- 7. Domini, Nicolás
- 8. Policano, Patricia E.
- 9. Limoncelli, Carlos César
- 10. Valles, Mercedes Marina
- 11. Feloy, Cristian Daniel
Suplentes
- 1. Dekorsy, Blanca Fiorella
- 2. López Muro, Francisco Joaquín
- 3. Nambrú, Laura Amal
- 4. Asad, Omar Jorge
- 5. Brandel, Florencia Belén
- 6. Hergert, Eduardo Daniel
- 7. Dekorsy, Milagros Carla
- 8. Zubeldía, Mateo
Partido Tiempo de Todos – Cabeza de lista: Irusta, Eber Ezequiel ▾
Titulares
- 1. Irusta, Eber Ezequiel
- 2. Sanabria, Alicia Gabriela
- 3. Escalante, Nicolás Gabriel
- 4. Tenaglia, María Roxana
- 5. Hoyos, Elías Rubén
- 6. Monjes, María de los Ángeles
- 7. Tejeda, Matías José
- 8. Musi, Johanna Jorgelina
- 9. Neira, Mauro Alberto
- 10. Alegre, Jéssica Soledad
- 11. Ibarra, Juan Pablo
Suplentes
- 1. Alasino, Valeria Fabiana
- 2. Guzmán Anglese, Damián Ramiro
- 3. Trinidad, Soledad
- 4. Ibarra, Matías Rubén
- 5. Morán, Alejandra Vanesa
- 6. Mirone, Gustavo Andrés
- 7. Peña Martínez, Micaela Gisele
- 8. Escobar, Juan Manuel
¿Dónde voto?
Fuente: Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires.
