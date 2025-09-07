Este 7 de septiembre se celebran las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires. No se votan intendentes ni gobernador: el turno es de diputados y senadores provinciales, además de concejales y consejeros escolares en cada municipio.

Son 672.483 los electores habilitados en la Sexta Sección Electoral, compuesta por 22 municipios del sur bonaerense, renuevan 11 bancas en la Cámara de Diputados provincial. La región se destaca por el peso de Bahía Blanca, polo económico y político de la zona, acompañada por distritos como Tres Arroyos, Coronel Rosales y Patagones.

Los distritos que integran la sección son: Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Bahía Blanca, Benito Juárez, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Daireaux, General Lamadrid, Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Laprida, Monte Hermoso, Patagones, Puán, Saavedra, San Cayetano, Tornquist, Tres Arroyos, Tres Lomas y Villarino.

Los protagonistas

Entre las demás listas se presentan: Construyendo Porvenir (Ana María Sosa), Partido Libertario (Jorge Omar Cusanelli), Valores Republicanos (Ariel Edgardo Scorolli), Es Con Vos Es Con Nosotros (Hernán González Becares), Alianza Potencia (Miguel Donadio), Unión Liberal (José Luis Giannasi), Unión y Libertad (Carlos Walter Alonso), Movimiento Avanzada Socialista (Paula Abal), Frente Patriota Federal (Miguel Rodari), Política Obrera (Carlos Grecco Strasheim) y Tiempo de Todos (Eber Irusta).

En total, son 15 listas oficializadas en la Sexta Sección que disputan las 11 bancas de diputados provinciales.

Clima electoral

Las elecciones bonaerenses de 2025 se desarrollan en un contexto de comicios desdoblados y concurrentes, con fuerte debate sobre el impacto político. El tema fue analizado en LaNoticia1.com y en esta nota explicativa. Además, el crecimiento de la 1ª Sección sobre la 3ª redefinió el mapa electoral bonaerense, aunque la 6ª conserva su peso en el sur provincial.

Listas 6ª Sección (Diputados provinciales) Listas oficializadas – 6ª Sección (Diputados/as provinciales) Fuente: Junta Electoral PBA (PDF provisto por la redacción). Desplegá cada fuerza para ver titulares y suplentes. Formato: Apellido, Nombre(s). Construyendo Porvenir – Cabeza de lista: Sosa, Ana María ▾ Titulares 1. Sosa, Ana María

Sosa, Ana María 2. Luchetta, Raúl Eugenio

Luchetta, Raúl Eugenio 3. López, Marta Nélida

López, Marta Nélida 4. Martínez, Lorenzo Gustavo

Martínez, Lorenzo Gustavo 5. Darguibel Larrea, Mirian Amanda

Darguibel Larrea, Mirian Amanda 6. Herrera, Ángel Marcelo

Herrera, Ángel Marcelo 7. Mendoza, Elba Ester

Mendoza, Elba Ester 8. Di Yorio, Leandro Rodrigo

Di Yorio, Leandro Rodrigo 9. Prado, Susana Esther

Prado, Susana Esther 10. Romero Verón, Norberto Sebastián

Romero Verón, Norberto Sebastián 11. Rodríguez Auvot, Ilda Susana Suplentes 1. Orellana, Rosendo Javier

Orellana, Rosendo Javier 2. Tort, Vanesa Soledad

Tort, Vanesa Soledad 3. Baiz, Marcelo Alejandro

Baiz, Marcelo Alejandro 4. Prado, Nadia Natalín

Prado, Nadia Natalín 5. García, Sergio Leonel

García, Sergio Leonel 6. Serante, Patricia Mabel

Serante, Patricia Mabel 7. Miola, Nicolás Alejandro

Miola, Nicolás Alejandro 8. Melchior, Liliana Mabel Partido Libertario – Cabeza de lista: Cusanelli, Jorge Omar ▾ Titulares 1. Cusanelli, Jorge Omar

Cusanelli, Jorge Omar 2. Ziaja, Ada Carolina

Ziaja, Ada Carolina 3. Rojas, Juan Damián

Rojas, Juan Damián 4. Rojas, Rosa Gisela

Rojas, Rosa Gisela 5. Baruá Amarilla, Gustavo Antonio

Baruá Amarilla, Gustavo Antonio 6. Acuña, Lorena Paola

Acuña, Lorena Paola 7. Vivas, Claudio Adrián

Vivas, Claudio Adrián 8. Torres, Yamila Maite

Torres, Yamila Maite 9. Carrizo, Juan Víctor

Carrizo, Juan Víctor 10. Noguera, Iris Rocío

Noguera, Iris Rocío 11. More, Lucas Aldo Suplentes 1. Vera, Adriana Ramona

Vera, Adriana Ramona 2. Bravo, Matías Daniel

Bravo, Matías Daniel 3. Villalba, Isis Daiana

Villalba, Isis Daiana 4. Illanes, Matías Ezequiel Valores Republicanos – Cabeza de lista: Scorolli, Ariel Edgardo ▾ Titulares 1. Scorolli, Ariel Edgardo

Scorolli, Ariel Edgardo 2. Flamenco, Paula Gabriela

Flamenco, Paula Gabriela 3. Griffith Hait, Enzo Agustín

Griffith Hait, Enzo Agustín 4. Riffo, Katherine Yanet

Riffo, Katherine Yanet 5. Castro, Marcelo Fabián

Castro, Marcelo Fabián 6. Magallanes, Eva Mayra

Magallanes, Eva Mayra 7. Muñoz de Toro, Álvaro

Muñoz de Toro, Álvaro 8. Santos, Cintia Yanet

Santos, Cintia Yanet 9. Varela, Jonatan Alberto Joaquín

Varela, Jonatan Alberto Joaquín 10. Astudillo, Katherine Aldana

Astudillo, Katherine Aldana 11. Regueira, Guillermo Ariel Suplentes 1. Rau, Amelia M.

Rau, Amelia M. 2. Romanelli, Francisco Andrés

Romanelli, Francisco Andrés 3. Magallanes, Rosana Graciela

Magallanes, Rosana Graciela 4. Alvarez, Alberto Ramón

Alvarez, Alberto Ramón 5. Semper, Luciana

Semper, Luciana 6. Morrinson, Gustavo Ariel

Morrinson, Gustavo Ariel 7. Bravo, Natalín Cecilia Alianza Es Con Vos Es Con Nosotros – Cabeza de lista: González Becares, Hernán Sergio ▾ Titulares 1. González Becares, Hernán Sergio

González Becares, Hernán Sergio 2. Calla, Leticia Rosario

Calla, Leticia Rosario 3. Alper, Jaime Isaac

Alper, Jaime Isaac 4. Godoy, Vanesa Edith

Godoy, Vanesa Edith 5. Aguirre, Diego Fernando

Aguirre, Diego Fernando 6. Bono Luján, María Antonia

Bono Luján, María Antonia 7. Lencina, Dante Ariel

Lencina, Dante Ariel 8. Schönfeld, Nélida Ester

Schönfeld, Nélida Ester 9. Stoessel, Roberto Adrián

Stoessel, Roberto Adrián 10. Hueche, Ana Isabel

Hueche, Ana Isabel 11. Rojas, Mariano Alejo Suplentes 1. Espíndola, Mónica Beatriz

Espíndola, Mónica Beatriz 2. Ludueña, Luciano Alberto

Ludueña, Luciano Alberto 3. García Ankudowicz, Gisela Noemí

García Ankudowicz, Gisela Noemí 4. Pellegrini, Sergio Eduardo

Pellegrini, Sergio Eduardo 5. Uinchinao, Paula Patricia

Uinchinao, Paula Patricia 6. Esteban, Marcelo Alberto

Esteban, Marcelo Alberto 7. Sosa, Claudia Patricia

Sosa, Claudia Patricia 8. Coppolella, Mario Antonio Alianza Potencia – Cabeza de lista: Donadio, Miguel A. R. ▾ Titulares 1. Donadio, Miguel A. R.

Donadio, Miguel A. R. 2. Almirón, Roxana Noemí

Almirón, Roxana Noemí 3. Mombelli, Franco Maximiliano

Mombelli, Franco Maximiliano 4. Busacca Montoya, Valeria Carla

Busacca Montoya, Valeria Carla 5. Mascetti, Fernando Pablo

Mascetti, Fernando Pablo 6. Estrada, Sonia Patricia

Estrada, Sonia Patricia 7. Jensen, Nicolás

Jensen, Nicolás 8. Giménez, Sandra

Giménez, Sandra 9. Mutti, Jorge Marcelo

Mutti, Jorge Marcelo 10. Burstein, Nidia Irene

Burstein, Nidia Irene 11. Jaramillo, Daniel Oscar Suplentes 1. Arena, Marisa Ana

Arena, Marisa Ana 2. Aznar, Carlos Enrique

Aznar, Carlos Enrique 3. Díaz, Cecilia

Díaz, Cecilia 4. Lauret, Hugo Eduardo

Lauret, Hugo Eduardo 5. Jaramillo, Nadia Noemí

Jaramillo, Nadia Noemí 6. Monferrer, Raúl Enrique

Monferrer, Raúl Enrique 7. Christian, Sandra Belén

Christian, Sandra Belén 8. Bellozas, Gustavo Eduardo Alianza La Libertad Avanza – Cabeza de lista: Liberman, Oscar Eduardo ▾ Titulares 1. Liberman, Oscar Eduardo

Liberman, Oscar Eduardo 2. Pannelli, Carla

Pannelli, Carla 3. Gay, Héctor Norberto

Gay, Héctor Norberto 4. Vitale, Mariela Silvina

Vitale, Mariela Silvina 5. Coria, Gustavo Javier

Coria, Gustavo Javier 6. Coitinho, María Fernanda

Coitinho, María Fernanda 7. Lan, Hao Yuan

Lan, Hao Yuan 8. Bedouret, Carola

Bedouret, Carola 9. Besada, Matías

Besada, Matías 10. Yañez, Claudia Andrea

Yañez, Claudia Andrea 11. Adler, Daniel Alejandro Suplentes 1. Libertini, María Rosa

Libertini, María Rosa 2. Urbani, David

Urbani, David 3. Pedreira, Daiana Marina

Pedreira, Daiana Marina 4. Balero Reche, Nicolás Martín

Balero Reche, Nicolás Martín 5. Magariño, Ana Paula

Magariño, Ana Paula 6. Silva, Luis Gastón

Silva, Luis Gastón 7. Soñora Tello, Noelia Romina

Soñora Tello, Noelia Romina 8. Pérez Ponisio, Felipe José Alianza Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad – Cabeza de lista: Zaris, Héctor Carlos ▾ Titulares 1. Zaris, Héctor Carlos

Zaris, Héctor Carlos 2. Savioli, Lorena

Savioli, Lorena 3. Conte, Néstor Juan

Conte, Néstor Juan 4. Gayone, Montserrat “Tata”

Gayone, Montserrat “Tata” 5. Canali, Gastón Alfredo

Canali, Gastón Alfredo 6. Zaris, Carla Salomé

Zaris, Carla Salomé 7. Cappa, Juan Ángel

Cappa, Juan Ángel 8. Torres, Mariana Isabel

Torres, Mariana Isabel 9. Moya, Iván Matías

Moya, Iván Matías 10. Lagleyze, Julia

Lagleyze, Julia 11. Burachik, Gustavo Martín Suplentes 1. Carra, Agostina Luana

Carra, Agostina Luana 2. Becerra, Sergio Alejandro

Becerra, Sergio Alejandro 3. Blanco, María Luz

Blanco, María Luz 4. Sandoval, Nicolás Matías

Sandoval, Nicolás Matías 5. Ricci, Florencia

Ricci, Florencia 6. Wagner, Leandro Hugo Martín

Wagner, Leandro Hugo Martín 7. Robles, Rocío Jimena

Robles, Rocío Jimena 8. Perriere, Hernán Alianza Fuerza Patria – Cabeza de lista: Dichiara, Enrique Alejandro ▾ Titulares 1. Dichiara, Enrique Alejandro

Dichiara, Enrique Alejandro 2. Alvado, Maite Milagros

Alvado, Maite Milagros 3. Acerbo, Esteban Alejandro

Acerbo, Esteban Alejandro 4. Vannelli, Sofía

Vannelli, Sofía 5. Díaz, Álvaro

Díaz, Álvaro 6. Riat, Miriam Elizabeth

Riat, Miriam Elizabeth 7. Brusa, Gustavo Alberto

Brusa, Gustavo Alberto 8. Trejo, Ángeles Belén

Trejo, Ángeles Belén 9. Orfaño, Nicolás

Orfaño, Nicolás 10. Ghigliani, María Gisela

Ghigliani, María Gisela 11. Alcalá, David Suplentes 1. Lacoste, María José

Lacoste, María José 2. Arrúa, Juan José

Arrúa, Juan José 3. Molina, Andrea

Molina, Andrea 4. Carabajal, Rubén Horacio

Carabajal, Rubén Horacio 5. Befumo, Franca

Befumo, Franca 6. Zacconi, Bruno Javier

Zacconi, Bruno Javier 7. Visotsky, Valeria Edith

Visotsky, Valeria Edith 8. Amarante, Aarón Agustín Alianza Somos Buenos Aires – Cabeza de lista: De Leo, José Andrés ▾ Titulares 1. De Leo, José Andrés

De Leo, José Andrés 2. Minnaard, Priscila

Minnaard, Priscila 3. García, Norberto Amílcar

García, Norberto Amílcar 4. Barda Schell, Trinidad

Barda Schell, Trinidad 5. Dello Russo, Mariano Rafael

Dello Russo, Mariano Rafael 6. González, Catherine

González, Catherine 7. Menna, Ariel Gustavo

Menna, Ariel Gustavo 8. Urruti, María Antonia

Urruti, María Antonia 9. Ares, José María

Ares, José María 10. Pignatelli, Marisa

Pignatelli, Marisa 11. Montero, Diego Suplentes 1. Salar, Elisa Josefina

Salar, Elisa Josefina 2. Fernandes Chamusco, Leonel Laureano

Fernandes Chamusco, Leonel Laureano 3. Tamagnini, Joana Esther

Tamagnini, Joana Esther 4. Pereyra, Mateo

Pereyra, Mateo 5. Leiva, Patricia Haydée

Leiva, Patricia Haydée 6. Lemos, Juan Jesús

Lemos, Juan Jesús 7. Indart, Maite Alianza Unión Liberal – Cabeza de lista: Giannasi, José Luis ▾ Titulares 1. Giannasi, José Luis

Giannasi, José Luis 2. Benítez, Evangelina

Benítez, Evangelina 3. Pasqualetti, César Andrés

Pasqualetti, César Andrés 4. Aguilar, Silvana del Carmen

Aguilar, Silvana del Carmen 5. Martínez, Nicasio Jesús

Martínez, Nicasio Jesús 6. Spitteler, Erika Romina

Spitteler, Erika Romina 7. Ecke Follonier, Guillermo Enrique

Ecke Follonier, Guillermo Enrique 8. Ramírez, Marcela de los Ángeles

Ramírez, Marcela de los Ángeles 9. Scheel, Roberto

Scheel, Roberto 10. Bugallo, Claudia Noemí Suplentes Alianza Unión y Libertad – Cabeza de lista: Alonso, Carlos Walter ▾ Titulares 1. Alonso, Carlos Walter

Alonso, Carlos Walter 2. Coria, María Martha

Coria, María Martha 3. Leprón, Ricardo Efraín

Leprón, Ricardo Efraín 4. Romero, Andrea Teresa

Romero, Andrea Teresa 5. Nieto, Juan Carlos

Nieto, Juan Carlos 6. Elizondo, Lorena Patricia

Elizondo, Lorena Patricia 7. Doré, Néstor Fabián

Doré, Néstor Fabián 8. Reschini, Agostina

Reschini, Agostina 9. Mosegui, Silvio Ceferino

Mosegui, Silvio Ceferino 10. Studio, Martina Mariel

Studio, Martina Mariel 11. Studio, Franco Adrián Suplentes 1. Mazzuchi, Viviana Mariel

Mazzuchi, Viviana Mariel 2. Almeida Rodríguez, Juan Bautista

Almeida Rodríguez, Juan Bautista 3. Dau, María Constanza

Dau, María Constanza 4. Altare, Claudio Fernando

Altare, Claudio Fernando 5. Coliqueo, María Luján

Coliqueo, María Luján 6. Carle, Rubén Josué Movimiento Avanzada Socialista – Cabeza de lista: Abal, Paula Gabriela ▾ Titulares 1. Abal, Paula Gabriela

Abal, Paula Gabriela 2. Fernández, Eduardo Daniel

Fernández, Eduardo Daniel 3. Panozzo, Oriana Lihuen

Panozzo, Oriana Lihuen 4. Pascuán, Daniel Homero

Pascuán, Daniel Homero 5. Smus, Jésica Alejandra

Smus, Jésica Alejandra 6. Cacheda Andrei, Franco Daniel

Cacheda Andrei, Franco Daniel 7. Orcesse, Romina Paula

Orcesse, Romina Paula 8. Guagnini Tarelli, Tomás

Guagnini Tarelli, Tomás 9. Demundo, Mirta María

Demundo, Mirta María 10. González, Lautaro Gabriel

González, Lautaro Gabriel 11. Martynaitis, Rocío Daiana Suplentes 1. Sánchez Davin, Juan Emilio

Sánchez Davin, Juan Emilio 2. Blanco, Haydée Alicia

Blanco, Haydée Alicia 3. Córdoba, Gregorio

Córdoba, Gregorio 4. Neibert Tabbita, Camila Belén

Neibert Tabbita, Camila Belén 5. Guagnini, Luciano Damián

Guagnini, Luciano Damián 6. Grieco, María Julieta

Grieco, María Julieta 7. Tarelli Tunino, Ángel

Tarelli Tunino, Ángel 8. Bernardi, Sandra A. Partido Frente Patriota Federal – Cabeza de lista: Rodari, Miguel Ángel ▾ Titulares 1. Rodari, Miguel Ángel

Rodari, Miguel Ángel 2. Molina, Karina Luján

Molina, Karina Luján 3. Bagnato, Walter Darío

Bagnato, Walter Darío 4. Castillo, Verónica Inés

Castillo, Verónica Inés 5. López, Hugo Antonio

López, Hugo Antonio 6. Córdoba, Camila Aldana

Córdoba, Camila Aldana 7. López, Pedro Ignacio

López, Pedro Ignacio 8. Mendoza, Vanesa Emilse

Mendoza, Vanesa Emilse 9. Campos, Héctor Rogelio

Campos, Héctor Rogelio 10. Bravo, Lucía Delfina

Bravo, Lucía Delfina 11. Gentile, Roberto Fernando Suplentes 1. Rodríguez, María Laura

Rodríguez, María Laura 2. Alonso, Luis Alberto

Alonso, Luis Alberto 3. Benítez, Marilina Marta Cecilia

Benítez, Marilina Marta Cecilia 4. Pérez, Héctor Emanuel

Pérez, Héctor Emanuel 5. Wirtz, Yésica Julia Soledad

Wirtz, Yésica Julia Soledad 6. Balderrama, Agustín Martín

Balderrama, Agustín Martín 7. Giusti, Corina Alejandra

Giusti, Corina Alejandra 8. Saavedra, Ricardo José Francisco Partido Política Obrera – Cabeza de lista: Grecco Strasheim, Carlos Martín ▾ Titulares 1. Grecco Strasheim, Carlos Martín

Grecco Strasheim, Carlos Martín 2. Vega, Alejandra Alicia

Vega, Alejandra Alicia 3. Vitangeli, Horacio

Vitangeli, Horacio 4. González, Myriam Esther

González, Myriam Esther 5. Arroquy, Jorge Pedro

Arroquy, Jorge Pedro 6. Ortiz, Malena

Ortiz, Malena 7. Domini, Nicolás

Domini, Nicolás 8. Policano, Patricia E.

Policano, Patricia E. 9. Limoncelli, Carlos César

Limoncelli, Carlos César 10. Valles, Mercedes Marina

Valles, Mercedes Marina 11. Feloy, Cristian Daniel Suplentes 1. Dekorsy, Blanca Fiorella

Dekorsy, Blanca Fiorella 2. López Muro, Francisco Joaquín

López Muro, Francisco Joaquín 3. Nambrú, Laura Amal

Nambrú, Laura Amal 4. Asad, Omar Jorge

Asad, Omar Jorge 5. Brandel, Florencia Belén

Brandel, Florencia Belén 6. Hergert, Eduardo Daniel

Hergert, Eduardo Daniel 7. Dekorsy, Milagros Carla

Dekorsy, Milagros Carla 8. Zubeldía, Mateo Partido Tiempo de Todos – Cabeza de lista: Irusta, Eber Ezequiel ▾ Titulares 1. Irusta, Eber Ezequiel

Irusta, Eber Ezequiel 2. Sanabria, Alicia Gabriela

Sanabria, Alicia Gabriela 3. Escalante, Nicolás Gabriel

Escalante, Nicolás Gabriel 4. Tenaglia, María Roxana

Tenaglia, María Roxana 5. Hoyos, Elías Rubén

Hoyos, Elías Rubén 6. Monjes, María de los Ángeles

Monjes, María de los Ángeles 7. Tejeda, Matías José

Tejeda, Matías José 8. Musi, Johanna Jorgelina

Musi, Johanna Jorgelina 9. Neira, Mauro Alberto

Neira, Mauro Alberto 10. Alegre, Jéssica Soledad

Alegre, Jéssica Soledad 11. Ibarra, Juan Pablo Suplentes 1. Alasino, Valeria Fabiana

Alasino, Valeria Fabiana 2. Guzmán Anglese, Damián Ramiro

Guzmán Anglese, Damián Ramiro 3. Trinidad, Soledad

Trinidad, Soledad 4. Ibarra, Matías Rubén

Ibarra, Matías Rubén 5. Morán, Alejandra Vanesa

Morán, Alejandra Vanesa 6. Mirone, Gustavo Andrés

Mirone, Gustavo Andrés 7. Peña Martínez, Micaela Gisele

Peña Martínez, Micaela Gisele 8. Escobar, Juan Manuel Desarrollo editorial y visual por LaNoticia1.com