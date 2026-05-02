El diputado nacional Máximo Kirchner encabezó un acto en Cañuelas por el Día del Trabajador, donde reclamó la libertad de Cristina Fernández de Kirchner y dejó definiciones sobre la situación económica y el futuro del peronismo de cara a 2027.

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Durante la actividad, organizada por la intendenta Marisa Fassi y el jefe comunal Gustavo Arrieta, el dirigente de Unión por la Patria cuestionó el rumbo del Gobierno nacional: “Hoy gobierna la antipolítica, un hombre formado en paneles de televisión”, sostuvo sobre el presidente Javier Milei, y calificó la situación actual como “una miseria planificada”.

En ese marco, planteó la necesidad de discutir un programa económico concreto: “Quiero que me digan cómo vamos a hacer”, señaló en referencia a las propuestas de mejora de salarios y jubilaciones, y remarcó la importancia de avanzar en “un equilibrio fiscal inclusivo” con eje en el desendeudamiento.

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Luego apuntó de lleno a la interna del peronismo y dejó una autocrítica por la última derrota electoral: “En 2023 nos fuimos con una Plaza de Mayo vacía”. A partir de ese diagnóstico, advirtió sobre el riesgo de hacer promesas sin sustento: “No se trata de decir que se van a subir salarios y jubilaciones, sino de explicar cómo hacerlo. Por juntar cuatro votos no hay que engañar voluntades”, lanzó, en un mensaje hacia el armado político del espacio.

Por último, de acuerdo a lo que publicó Clarín, volvió a referirse a la situación judicial de la ex presidenta: “Es una situación tremendamente injusta. La casta está libre y Cristina está presa”, afirmó.

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