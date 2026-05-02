Máximo Kirchner habló en Cañuelas, pidió la libertad de Cristina y tensó la interna del PJ: "No hay que engañar"
El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires encabezó un acto por el Día del Trabajador. Cuestionó con dureza al Gobierno de Javier Milei, pidió discutir un programa económico “realista” dentro del peronismo y volvió a reclamar la libertad de la expresidenta.
El diputado nacional Máximo Kirchner encabezó un acto en Cañuelas por el Día del Trabajador, donde reclamó la libertad de Cristina Fernández de Kirchner y dejó definiciones sobre la situación económica y el futuro del peronismo de cara a 2027.
Durante la actividad, organizada por la intendenta Marisa Fassi y el jefe comunal Gustavo Arrieta, el dirigente de Unión por la Patria cuestionó el rumbo del Gobierno nacional: “Hoy gobierna la antipolítica, un hombre formado en paneles de televisión”, sostuvo sobre el presidente Javier Milei, y calificó la situación actual como “una miseria planificada”.
En ese marco, planteó la necesidad de discutir un programa económico concreto: “Quiero que me digan cómo vamos a hacer”, señaló en referencia a las propuestas de mejora de salarios y jubilaciones, y remarcó la importancia de avanzar en “un equilibrio fiscal inclusivo” con eje en el desendeudamiento.
Luego apuntó de lleno a la interna del peronismo y dejó una autocrítica por la última derrota electoral: “En 2023 nos fuimos con una Plaza de Mayo vacía”. A partir de ese diagnóstico, advirtió sobre el riesgo de hacer promesas sin sustento: “No se trata de decir que se van a subir salarios y jubilaciones, sino de explicar cómo hacerlo. Por juntar cuatro votos no hay que engañar voluntades”, lanzó, en un mensaje hacia el armado político del espacio.
Por último, de acuerdo a lo que publicó Clarín, volvió a referirse a la situación judicial de la ex presidenta: “Es una situación tremendamente injusta. La casta está libre y Cristina está presa”, afirmó.
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