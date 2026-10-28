Arrieta apuntó contra Milei por el paso de Flávio Bolsonaro por la Argentina: "Cómplices e irresponsables"
El parlamentario del Mercosur y dirigente de Cañuelas cuestionó al Gobierno nacional tras el comunicado de Migraciones que confirmó el ingreso del senador brasileño por Misiones y su posterior salida en un avión privado rumbo a Ecuador. Reclamó explicaciones sobre el papel del Estado argentino en el operativo.
El parlamentario del Mercosur y exintendente de Cañuelas, Gustavo Arrieta, cuestionó al Gobierno de Javier Milei por el ingreso a la Argentina de Flávio Bolsonaro y su posterior salida en un vuelo privado rumbo a Ecuador. El dirigente reclamó explicaciones sobre el papel del Estado argentino en el operativo y advirtió sobre las posibles consecuencias políticas y diplomáticas del episodio.
“Milei tiene que explicar qué papel jugó el Estado argentino en esta operación, qué asistencia se brindó y quiénes fueron responsables”, escribió Arrieta en su cuenta de X, al compartir el comunicado de la Dirección Nacional de Migraciones publicado durante la madrugada de este miércoles.
El dirigente sostuvo que lo ocurrido compromete la relación con Brasil, al que definió como el principal socio comercial de la Argentina, y puede poner en riesgo años de integración regional en el Mercosur. Su publicación concluyó con una dura acusación contra las autoridades nacionales: “Cómplices e irresponsables”.
El comunicado de Migraciones
El organismo informó que Flávio Bolsonaro ingresó a la Argentina el martes 27 de octubre a las 22.50, acompañado por su esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, y sus hijas Carolina y Luiza. El grupo cruzó el Puente Internacional Tancredo Neves, en la provincia de Misiones, con documentación habilitada para viajar.
Según la versión oficial, el ingreso quedó registrado sin incidentes ni impedimentos legales. A las 23.30, los cuatro abordaron un avión privado operado por la empresa Baires Fly S.A., cuyo plan de vuelo consignaba como destino la ciudad de Guayaquil, en Ecuador.
La confirmación llegó a las 2 de la madrugada, cuando Migraciones difundió la información en sus redes sociales. El caso adquirió relevancia porque, según informaciones difundidas por medios periodísticos, el senador tenía una restricción judicial en Brasil que le impedía salir de ese país.
Una denuncia penal y cuestionamientos por los controles
La diputada nacional Marcela Pagano también cuestionó el episodio y presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal de Puerto Iguazú. La legisladora pidió investigar si hubo irregularidades en los controles fronterizos y si agentes públicos facilitaron el traslado.
Entre las medidas solicitadas figuran la preservación de las cámaras de seguridad, los registros migratorios y la documentación vinculada con el vuelo privado. También reclamó que se contrasten las distintas versiones que circularon sobre el recorrido del senador brasileño.
La controversia se centra en esclarecer cómo se organizó el traslado y qué intervención tuvieron las autoridades argentinas. Mientras Migraciones sostuvo que el ingreso se realizó con documentación válida y sin impedimentos legales para entrar al país, los cuestionamientos opositores apuntan a determinar si hubo irregularidades vinculadas con su salida de Brasil.
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