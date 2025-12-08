Johanna Sabrina Longo nació el 5 de agosto de 1982 y es abogada, egresada en la Universidad de Buenos Aires. Posee un posgrado de Especialista en Fiscalidad Internacional, de Universidad Complutense de Madrid (España).

Tras desempeñarse en el ámbito privado, ingresó a la Municipalidad de Lanús en 2017, durante la intendencia de Néstor Grindetti, donde fue asesora legal, hasta 2023.

En 2021 incursionó en cargos electivos y fue candidata a concejal en Lanús por Avanza Libertad pero no resultó electa.

En 2024 llegó a la gerencia Técnica y Legal luego de ser directora de Asuntos Contenciosos de la dirección Asuntos Jurídicos de la Secretaría General, bajo la órbita de Karina Milei. En noviembre de ese año fue designada como Gerente de Asistencia Técnica Legal en el Correo Argentino. Ocupó el cargo hasta agosto del año siguiente.

En las elecciones 2025 se presentó como candidata a Diputada Nacional por la Provincia de Buenos Aires (sexto lugar) en la lista de La Libertad Avanza, que encabezó Diego Santilli, y resultó electa.